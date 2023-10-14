Рецепт: Помидоры с бархатцами — маринованные с луком и зеленью

Ингредиенты:

помидоры сливка — 1,5 кг.;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — 3 ч.л.;

сахар — 3 ч.л.;

бархатцы — 9 цветков;

лавровый лист — 3 шт.;

уксус 6% — 3 ст.л.;

вода — сколько получится;

чеснок — 6 зубчиков

Способ приготовления: Консервировать помидоры с бархатцами — идея не новая, ведь бархатцы — это не только милые и радующие глаз цветы, но и замечательная специя, и которой и делают так называемый «имеритинский шафран». Бархатцы не только придают помидорам пикантный вкус, но и очень нарядно смотрятся в баночках. Я буду консервировать свои помидоры по любимому рецепту — с луком и веточками свежей зелени.

На дно чисто вымытой и обсушенной стеклянной банки выкладываем репчатый лук, порезанный полукольцами, и слайсы чеснока.

Далее плотно выкладываем хорошо помытые небольшие помидоры сорта «Сливка».

Потом чередуем лук и помидоры, пока баночка не наполнится.

В пустые места между помидорами заталкиваем веточки свежего укропа, петрушки, нарезанный слайсами чеснок и чёрный перец горошком.

Цветы бархатцев тоже идут сюда же. Хорошо бы их выложить так, чтобы они просматривались через стекло.

Наполненные баночки заливаем до верха кипящей водой и выкладываем их для стерилизования в кастрюлю, дно которой застелено мягкой тряпочкой. В кастрюлю наливаем воду и ставим ее на огонь.

В каждую баночку насыпаем по одной чайной ложке соли и сахара.

Затем в каждую баночку добавляем по одной столовой ложке шестипроцентного уксуса.

Закрываем, не закручивая, баночки стерилизованными крышками и стерилизуем банки в течение тридцати минут.

После этого плотно закрываем крышечки, переворачиваем банки дном вверх и оставляем их до полного остывания.

Банки с таким маринадом прекрасно хранятся даже при комнатной температуре.

Приятных заготовок!

Время приготовления: 1 ч.