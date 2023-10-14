Рецепт: Помидоры с бархатцами — маринованные с луком и зеленью

Ингредиенты:
помидоры сливка — 1,5 кг.;
лук репчатый — 2 шт.;
соль — 3 ч.л.;
сахар — 3 ч.л.;
бархатцы — 9 цветков;
лавровый лист — 3 шт.;
уксус 6% — 3 ст.л.;
вода — сколько получится;
чеснок — 6 зубчиков
Способ приготовления: Консервировать помидоры с бархатцами — идея не новая, ведь бархатцы — это не только милые и радующие глаз цветы, но и замечательная специя, и которой и делают так называемый «имеритинский шафран». Бархатцы не только придают помидорам пикантный вкус, но и очень нарядно смотрятся в баночках. Я буду консервировать свои помидоры по любимому рецепту — с луком и веточками свежей зелени.
На дно чисто вымытой и обсушенной стеклянной банки выкладываем репчатый лук, порезанный полукольцами, и слайсы чеснока.
Далее плотно выкладываем хорошо помытые небольшие помидоры сорта «Сливка».
Потом чередуем лук и помидоры, пока баночка не наполнится.
В пустые места между помидорами заталкиваем веточки свежего укропа, петрушки, нарезанный слайсами чеснок и чёрный перец горошком.
Цветы бархатцев тоже идут сюда же. Хорошо бы их выложить так, чтобы они просматривались через стекло.
Наполненные баночки заливаем до верха кипящей водой и выкладываем их для стерилизования в кастрюлю, дно которой застелено мягкой тряпочкой. В кастрюлю наливаем воду и ставим ее на огонь.
В каждую баночку насыпаем по одной чайной ложке соли и сахара.
Затем в каждую баночку добавляем по одной столовой ложке шестипроцентного уксуса.
Закрываем, не закручивая, баночки стерилизованными крышками и стерилизуем банки в течение тридцати минут.
После этого плотно закрываем крышечки, переворачиваем банки дном вверх и оставляем их до полного остывания.
Банки с таким маринадом прекрасно хранятся даже при комнатной температуре.
Приятных заготовок!
Время приготовления: 1 ч.