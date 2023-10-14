ГлавнаяРецептыКурица чимичурри, или как приготовить особый латиноамериканский соус для жареного мяса Курица чимичурри, или как приготовить особый латиноамериканский соус для жареного мяса На чтение: 2 минуты Чимичурри – популярный латиноамериканский соус для мяса, который также может быть и маринадом. Идеально подходит к нему куриное и говяжье мясо. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Курица чемичурри с этим соусом получается очень вкусной и сочной, хотя его можно использовать и к говядине. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями особым рецептом этого соуса, чтобы вы могли приготовить его дома. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Пусть вас не пугает сложное название этого соуса. Он состоит из обычных ингредиентов, включая кинзу, петрушку, чеснок и даже апельсиновый сок. Такое блюдо подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. А когда именно готовить и как подавать – выбирать вам. Рецепт соуса чемичурри Время: 10 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 50 граммов петрушки; – 50 граммов кинзы; – 3 – 4 зубка чеснока; – 50 – 60 граммов красного лука; – 1 острый красный перец; – 1 перец халапеньо; – 50 граммов красного винного уксуса; – 100 граммов апельсинового сока; – 50 граммов оливкового масла; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Свежую зелень, перец, лук и чеснок мелко режем, смешиваем в миске, добавляем красный уксус, апельсиновый сок и оливковое масло. Хорошо заправляем солью и черным перцем. Пробуем по вкусу, и при необходимости можно еще добавить сок лимона. Соус должен быть средне редким и кисловатым. Для того чтобы приготовить в нем курочку, филе разрезаем пополам и заливаем соусом. Даем постоять с полчаса, а можно и больше. Жарим на среднем огне. Сначала филе будет бледнее, а под конец очень быстро карамелизируется соус. Не упустите этот момент. ️Вкусного! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить аппетитные рулеты из скумбрии. Поделитесь с друзьями