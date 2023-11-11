Жареные пирожки с ливером от Клопотенко

Привить любовь к субпродуктам достаточно просто, особенно если приготовить жареные пирожки с ливером. Их нежный мякиш и сочная начинка понравятся абсолютно всем. Даже те, кто не жалует печень ни в каком виде, попросят добавку.

Рецептом этих румяных и сытных пирожков поделился победитель популярного кулинарного шоу «МастерШеф». Евгений Клопотенко рассказал, как из бюджетных продуктов сделать обалденную начинку, которая не будет уступать классическому мясному наполнению из свиного или куриного фарша.

Как приготовить жареные пирожки с ливером

По словам кулинара, к печени, сердечкам и желудкам стоит добавить большое количество жареного лука. Двух штук крупного размера будет как раз достаточно. Клопотенко заверяет, что именно этот ингредиент сделает начинку для пирожков фантастически сочной.

Ингредиенты

Пшеничная мука550 г Вода250 мл Соль2 ч. л. Дрожжи10 г Сахар1 ч. л. Куриное сердце200 г Куриная печень200 г Куриные желудки200 г Лук2 шт. Подсолнечное масло120 мл

Приготовление

В глубокую емкость вливаем теплую воду. Растворяем в ней сухие дрожжи, сахар и 1 ч. л. соли. Хорошенько перемешиваем. В полученную смесь всыпаем 500 г пшеничной муки небольшими порциями. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Замешиваем однородное тесто (без комочков). Накрываем миску с ним полотенцем. Убираем тесто в тепло на 1 час. Отвариваем в подсоленной воде куриную печень, сердца и желудочки в течение 40 минут. Даем субпродуктам слегка остыть. Затем перекручиваем их через мясорубку.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его на мелкие кубики. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем лук до золотистости. Добавляем его к субпродуктам. Всыпаем соль. Перемешиваем всё до однородности.Припыляем рабочую поверхность мукой. Формируем на ней из теста колбаску. Разделаем ее на 10 частей одинакового размера, каждую из которых раскатываем в круг толщиной приблизительно 0,5 см. На центр заготовок выкладываем начинку. Хорошенько скрепляем края, формируя пирожок. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем заготовки швом вниз. Обжариваем их на умеренном огне в течение 5 минут с каждой стороны до румяности. Затем жарим их по бокам под закрытой крышкой, установив средний огонь.

Шеф-повар рекомендует выложить готовые пирожки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. После того как оно впитает в себя излишки масла, можно будет приступать к подаче блюда. Приготовьте пышные дрожжевые пирожки с ливером на этой неделе, чтобы насладиться их невероятным вкусом и ароматом.