Яблочный омлет: рецепт быстрого и вкусного жареного десерта

Сладкий и оригинальный десерт можно легко приготовить на завтрак.
Яблочный омлет — это быстрый и простой рецепт, который готовится всего за несколько минут без необходимости включать духовку. Это десерт, похожий на австрийский кайзершмаррн, от которого он отличается главным образом наличием в тесте небольших кусочков фруктов. Это блюдо идеально подходит для завтрака. Или для завершения трапезы. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Яблочный омлет
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 яблока;
- молоко — 120 мл;
- мука — 60 г;
- сахарная пудра — 40 г;
- изюм — 15 г;
- лимон, корица, сахарная пудра.
Яблоки очистить, удалить сердцевину и разрезать на дольки; затем соберите их в миску, сбрызните лимонным соком и добавьте корицу.
Яйца разбейте в миску, добавьте сахар и взбивайте несколько минут электрическим венчиком, пока смесь не станет легкой и воздушной.
Приправьте тертой цедрой оставшегося лимона и влейте молоко.
Добавляем просеянную муку. Добавьте изюм. Хорошо перемешайте ингредиенты венчиком. В финале добавьте яблоки и перемешайте еще раз.
Растопите кусочек сливочного масла на сковороде с антипригарным покрытием диаметром 20 см.
Вылейте яичную смесь с яблоками.
Накройте крышкой и оставьте готовиться около 10 минут на слабом огне. По истечении времени аккуратно переверните омлет с помощью плоской тарелки и продолжайте готовить еще 5 минут.
Переложите десерт на сервировочную тарелку и посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте ломтиками и подавайте.
По желанию вы можете подавать омлет с черничным джемом или ложкой английского крема или приправить его перед приготовлением каплей рома .
Альтернативно, вы также можете приготовить омлет в духовке: в этом случае мы предлагаем застелить форму хорошо промасленным листом бумаги для выпечки и запекать десерт при температуре 200°C, накрыв крышкой, около 20 минут.
Также вы можете приготовить вкусный пирог с яблоками и тыквой.