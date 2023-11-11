Котлеты больше не жарю. Самый вкусный рецепт из куриной грудки: просто и сытно

Куриное мясо считается одним из самых полезных и доступных на планете. Курицей питается большое количество людей, при этом некоторые полностью отказываются от говядины и свинины.
Люди, практикующие употребление в пищу только курицы, говорят, что их самочувствие заметно улучшилось. То есть, куриное мясо избавляет от стресса, вечных болезней и головных болей. Также лучше работают функции во всем теле, от обоняния до интеллектуальных способностей.
Врачи на данные замечания отвечают, что куриное мясо может реально помогать в лучшем развитии человека.
Расскажем, как приготовить куриные котлеты для ужина.
Ингредиенты для куриных котлет:
- Куриная грудка — 800 г;
- вода — 1 л;
- соль — 1 ч. л.;
- морковь — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- перец черный — 10 горошин;
- чеснок — 3 зубчика;
- сметана — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- горчица — 0.5 ч. л.;
- сухой чеснок — 0.5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.
Приготовление куриных котлет:
Отвариваем куриную грудку в соленой воде с луком и морковью, горошинами перца. После закипания под крышкой грудку варим 15-20 минут.
Нарезаем куриную отварную грудку на пластины небольшой толщины. Для приготовления кляра разбиваем в миску яйца, выкладываем сметану и горчицу, высыпаем сухой чеснок, паприку и итальянские травы, соль и перец по вкусу.
Смешиваем компоненты для кляра, высыпаем туда муку, смешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло, пару минут в масле обжариваем чеснок для аромата.
Достаем чеснок из масла, окунаем в кляр кусочки курицы и выкладываем в сковороду.
Обжариваем котлеты по паре минут с обеих сторон до золотистого цвета.
В результате получаются котлеты из вареного куриного мяса.
Подавать такие котлеты можно с картофельным пюре, макаронами или крупами.