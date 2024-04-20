Самый вкусный салат из помидоров. Волшебная закуска: простой рецепт

История происхождения помидоров началась на территории современной Латинской Америки. Первые сведения о томатах, как о продукте питания, встречаются в начале XVI века. В Европу помидоры попали в середине XVI века, сначала в Испанию, а затем во Францию, Италию и другие европейские страны.

В странах Восточной Европы томаты появились в XVIII веке и изначально выращивались как декоративные растения. Долгое время помидоры считались ядовитыми и несъедобными, но постепенно они завоевали популярность и стали использоваться в кулинарии.

Сегодня помидоры — один из самых значимых овощей в мире, который используется для приготовления различных блюд.

Расскажем, как сделать закуску из помидор.

Ингредиенты:

помидоры — 900 г;

оливковое масло — 50 мл;

уксус 9% — 25 мл;

вода — 30 мл;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 3 ч.л.;

перец — 1 шт.;

перец чили — 1/2 шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

укроп — пучок;

петрушка — пучок.

Приготовление томатной закуски:

Смешиваем в небольшой чаше оливковое масло и уксус, добавляем воду, высыпаем соль и сахар, смешиваем. Натираем на мелкой терке очищенный перец, избавляемся таким образом от его кожуры.

Перец чили очищаем от зерен, шинкуем мелко и добавляем к сладкому перцу. Пропускаем к перцам через пресс чеснок. Шинкуем в отдельную тару укроп и петрушку.

Нарезаем дольками помидоры и кладем ⅓ их часть на дно глубокого салатника. На верхушку помидор выкладываем массу из перцев, посыпаем ее зеленью, поливаем соусом.

Слой зелени накрываем второй частью помидор, повторяем очередность слоев перца, зелени и соуса. Так формируем три слоя для закуски, убираем ее в холодильник на пару часов.

Не забудьте накрыть закуску крышкой, прежде чем убрать в холодильник.

Получается охлажденная сочная томатная закуска.