Рыбный суп – это диетическое и сытное первое блюдо. Такие рецепты можно найти в любой кухне мира. Для варки бульона может использоваться тушки горбуши, форели или лосося, кроме этого, также очень популярные более доступные супы из скумбрии или рыбных консерв. Кроме рыбы для супа, вам могут потребоваться овощи, крупы и специи. Для любителей сливочного вкуса мы предусмотрели рецепты со сливками и плавленым сыром.

Рыбный суп из консервов с картошкой

Рыбный суп из консервов с картошкой – самый бюджетный вариант первого блюда. К тому же время приготовления такого замечательного супа займет считанные минуты. Сочетание продуктов для супа простое, гармоничное и легкое для желудка.

Ингредиенты –+3 порц.

Картофель 4 шт.

Сайра в масле 240 гр.

Масло сливочное 20 гр.

Соль по вкусу

Лавровый лист 2 шт.

Укроп по вкусу

Лук репчатый 1 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Как сварить вкусный рыбный суп? Картофель почистите, хорошо помойте. Кастрюлю с водой поставьте на огонь и закипятите ее. Очищенный картофель нарежьте кубиками среднего размера. Головку репчатого лука очистите от шелухи, срежьте хвостик и корешки. Нарежьте луковицу мелкими кубиками. Небольшой пучок свежего укропа помойте под краном и мелко порубите ножом. Когда вода в кастрюле закипит, посолите ее и выложите картофель. Варите его в течение 5 минут на среднем огне. Через 5 минут от начала варки картофеля, выложите в кастрюлю нарезанный лук и продолжайте варить суп под крышкой в течение 10-15 минут. Вскройте банку с рыбными консервами и выложите все ее содержимое в кастрюлю. Рыбный суп поперчите, добавьте сушеный лавровый лист и сливочное или растительное масло. Варите еще 5-7 минут на умеренном огне. В конце добавьте рубленый укроп, перемешайте и уберите кастрюлю с огня. Рыбный суп с консервой и картошкой можно сразу подавать на стол с ломтиком ржаного хлеба. Приятного аппетита!

Рыбный суп с рисом и картошкой

Рыбный суп с рисом и картошкой – прекрасный вариант для легкого и питательного обеда в любое время года. Для бульона можно использовать практически любую рыбу, которая найдется у вас в холодильнике. Готовить суп совсем не сложно, тем более что у вас под руками есть подробная инструкция.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 2 шт.

Филе красной жирной рыбы на коже – 250 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Крупа рисовая – 0,5 ст.

Перец черный горошком – 3 шт.

Горошек зеленый замороженный – 100 гр.

Лук белый репчатый – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошком – 3 шт.

Майоран сушеный – 0,5 ч.л.

Орех мускатный молотый – 0,3 ч.л.

Укроп – по вкусу.

Вода – 1,6 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Части рыбного филе обмойте холодной водой и нарежьте порционными кусочками. Положите рыбу в кастрюлю, влейте примерно 1,6 литра холодной воды. Поставьте емкость на огонь, доведите бульон до кипения, уберите с поверхности пенку, посолите и убавьте нагрев. Варите бульон в течение 10 минут.

Шаг 2. Картофель почистите, помойте и нарежьте кубиками. Рисовую крупу хорошенько промойте несколько раз проточной водой. Выложите картошку и рис в кастрюлю, также добавьте лавровый лист и перец горошком. Суп снова доведите до кипения и продолжайте варить в течение 10-15 минут.

Шаг 3. Очистите морковку, лук и стебель сельдерея. Помойте эти овощи и нарежьте их мелкими кубиками.

Шаг 4. В отдельной сковороде или кастрюле с толстым дном обжарьте измельченные овощи на растительном масле в течение 5-7 минут.

Шаг 5. Смесь пассерованных овощей выложите в кастрюлю с супом, перемешайте и варите еще 5 минут.

Шаг 6. Далее добавьте все молотые специи, их количество можно регулировать по вкусу, также положите зеленый горошек и отрегулируйте вкус по соли. Варите еще 5 минут от момента закипания. Затем уберите кастрюлю с огня и дайте супу немного настояться.

Шаг 7. До подачи посыпьте рыбный суп рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Финский рыбный суп со сливками

Финский рыбный суп со сливками или лохикейто – великолепное блюдо для всей семьи. Суп обладает нежным сливочным ароматом и густой консистенцией, готовится в основном из лосося, но вполне его можно заменить другой красной рыбой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Лосось (голова, хвост и филе) – 700 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Картошка – 300 гр.

Укроп – 20 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Сливки – 300 мл.

Морковка – 2 шт.

Соль поваренная – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Части тушки лосося обмойте, удалите глаза и жабры, выложите в кастрюлю все кроме филе. Залейте рыбу холодной водой и поставьте на огонь. Доведите бульон до кипения, когда на его поверхности появится пена, соберите ее. Убавьте нагрев. Далее в бульон положите целую очищенную морковку, луковицу, лавровый лист и перец горошком. Продолжайте варить суп на слабом огне в течение 25-30 минут.

Шаг 2. Когда бульон будет готов, процедите его и добавьте пару чайных ложек соли.

Шаг 3. Оставшуюся морковку и луковицу очистите и помойте. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковку натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 4. Бульон снова поставьте на огонь и доведите до кипения. Опустите в него нарезанный кубиками картофель.

Шаг 5. В сковородке растопите сливочное масло, всыпьте пшеничную муку и влейте немного рыбного бульона. Перемешайте и жарьте до золотистого цвета, разбивая все комки.

Шаг 6. Когда картофель будет практически готов, добавьте пассерованные овощи и мучную зажарку, хорошо перемешайте.

Шаг 7. Рыбное филе нарежьте крупными кусочками и добавьте в суп.

Шаг 8. В конце, за 3-5 минут до готовности, влейте сливки и добавьте мелко рубленую зелень. Суп должен снова прокипеть, затем можно убирать его с огня.

Шаг 9. Финский суп готов, можно подавать его на обед сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Уха из головы семги

Уха из головы семги порадует любителей морепродуктов и полезной пищи. Суп получается густым и наваристым, с крепким бульоном. Замечательный вкус бульона получается благодаря рыбе, которую мы используем, а также правильным специям.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Голова семги – 1 шт.

Картошка – 6 шт.

Укроп – 50 гр.

Брюшко семги – 400 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Перец черный горошком – 6 шт.

Перец душистый горошком– 2 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Голову семги хорошо помойте, удалите глаза и жабры, брюшко также обмойте. Положите все в кастрюлю, добавьте соль, черный и душистый перец горошком. Влейте воду и варите бульон в течение получаса.

Шаг 2. Картофель почистите, помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Очистите морковку, помойте ее и нарежьте тонкими полукружками.

Шаг 5. На хорошо разогретую сковороду влейте растительное масло. Обжарьте лук и морковку до золотистого цвета на умеренном огне.

Шаг 6. Из готового бульона извлеките рыбу, дайте ей остыть и отделите филе от костей. Сам бульон процедите.

Шаг 7. Бульон перелейте в кастрюлю и снова поставьте на огонь. Выложите картошку, варите 10 минут. Затем положите пассерованные овощи и рыбную мякоть, варите еще минут 5. После этого добавьте лавровый лист и варите уху на медленном огне до готовности картофеля.

Шаг 8. Кастрюлю с готовой ухой укройте крышкой и дайте настояться в течение 20 минут. Затем можно подавать суп на стол. Приятного аппетита!

Рыбный суп из головы и хвоста форели

Рыбный суп из головы и хвоста форели – питательная и наваристая уха. Его можно не только в будние дни варить, но готовить специально для второго дня больших застолий. Уха отлично наполняет силами и бодрит. И к тому же варить ее можно из любых частей рыбной тушки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 3-4 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Голова форели – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец черный горошком – по вкусу.

Хвост форели – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вы можете разделать тушку самостоятельно или купить в магазине уже готовый суповой набор. Перед тем как варить бульон из головы, удалите жабры и глаза, с хвоста счистите чешую.

Шаг 2. Рыбу сложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком для аромата. Варите бульон в течение получаса. Когда после закипания на поверхности бульона появится пенка, ее можно не убирать.

Шаг 3. Голову и хвост извлеките из готового бульона и дайте остыть. В бульон положите нарезанные картофель, лук и морковку. Овощи необходимо варить примерно 20 минут.

Шаг 4. Когда форель остынет, отделите мякоть от костей и кожи.

Шаг 5. Рыбное филе верните в кастрюлю с бульоном. Также по желанию можно добавить рубленую зелень. Рыбный суп из форели подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Рыбный суп с пшеном

Рыбный суп с пшеном – еще один вкусный вариант первого блюда, который смело можно включать в семейный рацион питания. Суп представляет собой светлый наваристый бульон с большим количеством рыбы, пшена и различного вида овощей.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Рыба – 0,6 кг.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Специи для рыбы – по вкусу.

Картошка – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Пшено – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если вы используете для варки бульона рыбные головы, то из них необходимо удалить жабры. Залейте рыбу холодной водой и поставьте на огонь. Варите рыбный бульон на медленном огне в течение 25 минут.

Шаг 2. Очистите лук и морковку. Нарежьте лук полукольцами, а морковку натрите на крупной терке. На растительном масле обжарьте сначала луковую нарезку, потом добавьте морковную стружку и продолжайте жарить до готовности овощей.

Шаг 3. Пшенную крупу переберите и хорошо промойте. Чтобы избавиться от горечи, замочите пшено в холодной воде. Картошку почистите и нарежьте брусками.

Шаг 4. Когда бульон проварится 15-20 минут, добавьте картошку и пшено, продолжайте готовить еще около 20 минут. После этого выложите в суп овощную зажарку, всыпьте специи, соль и зелень. Варите рыбный суп еще 5 минут, время от времени аккуратно помешивайте его.

Шаг 5. Когда рыбный суп будет готов, снимите кастрюлю с огня и уберите из бульона головы.

Шаг 6. Подавайте рыбный суп в горячем виде с хлебом. Приятного аппетита!

Суп из консервов скумбрии

Суп из консервов скумбрии – бесподобное блюдо, но в то же время простое и доступное. Наверняка баночка рыбных консервов всегда найдется в любом холодильнике. С таким полуфабрикатом вы за считанные минуты сможете приготовить вкусный и питательный обед.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Скумбрия, консервированная в масле – 1 банка.

Картошка – 2 шт.

Соль поваренная – 2 гр.

Крупа рисовая – 1 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Укроп сушеный – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите морковку и репчатый лук, обмойте их. Нарежьте овощи мелкими кубиками.

Шаг 2. Картошку почистите, помойте и нарежьте средними по величине кубиками. В кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло. Сначала обжарьте лук и морковку. Затем всыпьте сверху нарезанный картофель.

Шаг 3. Влейте в кастрюлю с овощами примерно полтора литра воды, немного посолите бульон. Когда вода закипит, всыпьте промытый рис, перемешайте. Дождитесь повторного закипания и варите суп на медленном огне в течение получаса.

Шаг 4. Вскройте консерву и разомните рыбу вилкой.

Шаг 5. Выложите рыбную массу в кастрюлю с овощами и всыпьте сушеный укроп. Доведите рыбный суп до кипения и уберите кастрюлю с огня.

Шаг 6. Рыбный суп с консервами из скумбрии подавайте на обед в теплом виде. Приятного аппетита!

Рыбный суп с плавленым сыром

Рыбный суп с плавленым сыром – нежный, очень вкусный и ароматный. Несмотря на простейший состав ингредиентов, блюдо получается просто волшебным. Особенно гармонично с плавленым сыром сочетается филе красной рыбы, обязательно попробуйте.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рыба красная – 200 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 л.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 150 гр.

Сыр плавленый – 200 гр.

Лук белый репчатый – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите небольшую часть любой красной рыбы, обмойте ее. Овощи помойте и очистите, подготовьте все другие продукты по списку.

Шаг 2. Рыбную тушку разрежьте на части и положите в кастрюлю. Влейте литр воды и поставьте вариться рыбный бульон. Когда вода закипит, уберите пену, процедите бульон и извлеките из него рыбу.

Шаг 3. Картошку нарежьте средними по величине кубиками, выложите ее в кастрюлю с бульоном, варите на протяжении 15 минут.

Шаг 4. Нарежьте мелко морковку и репчатый лук. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте эти овощи до мягкости. Затем выложите зажарку в бульон.

Шаг 5. Плавленый сыр обязательно должен быть с натуральным составом, иначе он не расплавится. Выложите сырок в бульон и постоянно помешивая, растворите его в бульоне.

Шаг 6. Филе вареной рыбы отделите от костей и кожи, разберите на мелкие кусочки. Выложите мякоть в суп.

Шаг 7. Рыбный суп посолите и приправьте по вкусу, доведите до кипения и можно убрать кастрюлю с огня.

Шаг 8. Рыбный суп с плавленым сыром точно понравится вашим близким, можно украсить его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Суп из рыбных консервов в томатном соусе

Суп из рыбных консервов в томатном соусе – оригинальное блюдо для обеда. Чтобы сделать готовку максимально быстрой и удобной, используйте рыбные консервы в томатном соусе. Вкус такого бульона получается превосходным, ни на что не похожим.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Консервы из кильки в томате – 230 гр.

Картошка – 3 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Крупа рисовая – 2 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Сок томатный/томатная паста – 200 мл/1 ст.л.

Вода/бульон – 2 л. + 200 мл. для томатной пасты

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте рыбные консервы. Подготовьте овощи, помойте их и очистите. Зелень для супа можно взять любую по вашему вкусу.

Шаг 2. Картошку нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. В довольно объемную кастрюлю влейте воду, также можно использовать уже готовый бульон. Закипятите воду и выложите картофель.

Шаг 4. Рис промойте несколько раз и так же выложите в кастрюлю.

Шаг 5. Варите бульон на медленном огне до готовности картофеля примерно 10 минут, посолите по вкусу.

Шаг 6. Нарежьте соломкой морковку и кубиками репчатый лук. Обжарьте лук на растительном масле 1-2 минуты, затем добавьте морковку и готовьте все вместе еще 3-4 минуты.

Шаг 7. Далее на сковороду добавьте томатный сок или разведенную томатную пасту, перемешайте и тушите 2-3 минуты.

Шаг 8. Выложите овощную зажарку в кастрюлю, когда картофель будет готов.

Шаг 9. После этого выложите в бульон кильку в томатной заливке, перемешайте суп, прокипятите в течение минуты. Затем уберите кастрюлю с огня и дайте настояться в течение 10 минут.

Шаг 10. Порубите зелень в произвольном порядке и добавьте в суп. Суп из рыбных консервов в томатном соусе подавайте в горячем виде со свежим хлебом. Приятного аппетита!

Рыбный суп с перловкой

Рыбный суп с перловкой можно приготовить из любой рыбы. Прелесть рыбных блюд заключается не только в их вкусе и питательности, но и в быстроте приготовления. Данный вид супа готовится поэтапно, все эти шаги подробно описаны в рецепте.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 3-4 шт.

Перловка – 100 гр.

Филе рыбное – 500 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Петрушка – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец красный молотый – по вкусу.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшой пучок зеленого лука помойте и мелко нарежьте.

Шаг 2. Для варки супа возьмите кастрюлю с толстым дном. Растопите в ней сливочное масло.

Шаг 3. Обжарьте в течение 4 минут на топленом сливочном масле зеленый лук.

Шаг 4. Влейте в кастрюлю воду.

Шаг 5. Промойте перловую крупу холодной водой.

Шаг 6. Картофель нарежьте соломкой или кубиками, как вам больше нравится.

Шаг 7. Добавьте в бульон картошку, перловку, специи и варите на умеренном огне в течение 20 минут.

Шаг 8. Рыбное филе нарежьте порционными кусочками.

Шаг 9. Положите филе в кипящий бульон и варите суп еще 7 минут.

Шаг 10. В конце добавьте в суп любую свежую рубленую зелень (петрушку, укроп, кинзу). Готовому блюду дайте еще несколько минут постоять под крышкой и подавайте его на стол. Приятного аппетита!