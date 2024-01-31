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Хачапури по-мегрельски с сулугуни

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Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Описание приготовления:

В данном рецепте описан процесс приготовления хачапури по-мегрельски. От имеретинских их отличает наличие сыра не только в начинке, но и сверху лепешки. Для начинки в хачапури используется сыр сулугуни. Однако подойдет и любой другой рассольный сыр. Так как сулугуни содержит достаточное количество соли, дополнительного ее использования не требуется.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сулугуни Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Сулугуни 400 Грамм
  • Мука 500 Грамм (высший сорт)
  • Вода 150 Миллилитров
  • Молоко 100 Миллилитров
  • Яйца 1 Штука
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахар 1,5 Ст. ложки
  • Сливочное масло 30 Грамм
  • Дрожжи 7 Грамм (сухие, быстродействующие)
  • Желток 1 Штука (для смазки)
  • Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

270 ккал

Калорийность

12 г

Белки

11 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хачапури по-мегрельски с сулугуни»

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Для приготовления хачапури по-мегрельски подготовьте необходимые ингредиенты: молоко, муку, воду, растительное масло, соль, сахар, яйцо, рассольный сыр, сливочное масло, дрожжи.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

В первую очередь подготовьте опару для теста. Воду подогрейте до температуры, комфортной для активации дрожжей (34-35 градусов). Размешайте в теплой воде сахар и добавьте дрожжи. Оставьте опару при комнатной температуре до активации дрожжей и появлении сверху на опаре «пенной шапочки».

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Муку соедините с мелкой солью и просейте через сито в емкость подходящего размера.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

В молоко добавьте сливочное масло и нагрейте смесь в микроволновой печи в течение 1 минуты. В центре муки сформируйте воронку и влейте молоко с растопленным маслом, подошедшую опару, яйцо.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Замешайте тесто, подмешивая в жидкую смесь муку с краев воронки.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Замешивайте тесто в миске, пока вся мука не впитает в себя влагу.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Переложите полуфабрикат на столешницу и продолжайте замес теста. Чем дольше месите, тем лучше развивается клейковина. Тесто получается мягким, слегка липковатым. Округлите заготовку и переложите в посуду смазанную маслом. Накройте тесто чистым кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Пока тесто подходит натрите на терке сыр сулугуни. По вкусу можете добавить соль.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Подошедшее тесто разделите на три части по 280 граммов.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Каждую заготовку из теста округлите. Раскатывать тесто удобнее на силиконизированном коврике, на котором хачапури будут выпекаться. Пока работаете с одной частью теста, остальное накройте кухонным полотенцем, чтобы тесто не сохло.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Раскатайте каждый шарик из теста в лепешку.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

На раскатанную лепешку по центру выложите третью часть натертого сыра сулугуни. Часть сыра оставьте на посыпку хачапури сверху.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Края лепешки приподнимите и зафиксируйте узелочком поверх сырной начинки.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Перевернув швом вниз, раскатайте колобок с начинкой из сыра снова в лепешку, толщиной примерно в 1-1,5 см. Диаметр хачапури 21-23 см.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Смажьте готовую лепешку взбитым яичным желтком и присыпьте сыром.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Выпекайте хачапури в духовке разогретой до 200 градусов в течение 10-12 минут.

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Хачапури по-мегрельски готовы!

Хачапури по-мегрельски с сулугуни

Грузинская выпечка хороша в любом виде, можете подавать ее горячей или холодной.

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