Описание приготовления:

В данном рецепте описан процесс приготовления хачапури по-мегрельски. От имеретинских их отличает наличие сыра не только в начинке, но и сверху лепешки. Для начинки в хачапури используется сыр сулугуни. Однако подойдет и любой другой рассольный сыр. Так как сулугуни содержит достаточное количество соли, дополнительного ее использования не требуется.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сулугуни Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Сулугуни 400 Грамм

Мука 500 Грамм (высший сорт)

Вода 150 Миллилитров

Молоко 100 Миллилитров

Яйца 1 Штука

Соль 1 Щепотка

Сахар 1,5 Ст. ложки

Сливочное масло 30 Грамм

Дрожжи 7 Грамм (сухие, быстродействующие)

Желток 1 Штука (для смазки)

Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

270 ккал

Калорийность

12 г

Белки

11 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хачапури по-мегрельски с сулугуни»

Для приготовления хачапури по-мегрельски подготовьте необходимые ингредиенты: молоко, муку, воду, растительное масло, соль, сахар, яйцо, рассольный сыр, сливочное масло, дрожжи.

В первую очередь подготовьте опару для теста. Воду подогрейте до температуры, комфортной для активации дрожжей (34-35 градусов). Размешайте в теплой воде сахар и добавьте дрожжи. Оставьте опару при комнатной температуре до активации дрожжей и появлении сверху на опаре «пенной шапочки».

Муку соедините с мелкой солью и просейте через сито в емкость подходящего размера.

В молоко добавьте сливочное масло и нагрейте смесь в микроволновой печи в течение 1 минуты. В центре муки сформируйте воронку и влейте молоко с растопленным маслом, подошедшую опару, яйцо.

Замешайте тесто, подмешивая в жидкую смесь муку с краев воронки.

Замешивайте тесто в миске, пока вся мука не впитает в себя влагу.

Переложите полуфабрикат на столешницу и продолжайте замес теста. Чем дольше месите, тем лучше развивается клейковина. Тесто получается мягким, слегка липковатым. Округлите заготовку и переложите в посуду смазанную маслом. Накройте тесто чистым кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема.

Пока тесто подходит натрите на терке сыр сулугуни. По вкусу можете добавить соль.

Подошедшее тесто разделите на три части по 280 граммов.

Каждую заготовку из теста округлите. Раскатывать тесто удобнее на силиконизированном коврике, на котором хачапури будут выпекаться. Пока работаете с одной частью теста, остальное накройте кухонным полотенцем, чтобы тесто не сохло.

Раскатайте каждый шарик из теста в лепешку.

На раскатанную лепешку по центру выложите третью часть натертого сыра сулугуни. Часть сыра оставьте на посыпку хачапури сверху.

Края лепешки приподнимите и зафиксируйте узелочком поверх сырной начинки.

Перевернув швом вниз, раскатайте колобок с начинкой из сыра снова в лепешку, толщиной примерно в 1-1,5 см. Диаметр хачапури 21-23 см.

Смажьте готовую лепешку взбитым яичным желтком и присыпьте сыром.

Выпекайте хачапури в духовке разогретой до 200 градусов в течение 10-12 минут.

Хачапури по-мегрельски готовы!

Грузинская выпечка хороша в любом виде, можете подавать ее горячей или холодной.