Описание приготовления:
Я использовала сегодня вырезку, мясо получилось довольно нежным и мягким. Баклажаны и грибы дополним сладким перцем и помидорами. В качестве специй можно использовать любые варианты, отлично подойдет паприка и сушеный чеснок. Жаркое из свинины с грибами и баклажанами подавать к столу можно самостоятельно или с гарнирами, разносолами, зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое
Состав / Ингредиенты:
- Вырезка свиная 300 Грамм
- Баклажан 250 Грамм
- Шампиньоны 200 Грамм
- Лук 100 Грамм
- Перец сладкий 70 Грамм
- Чеснок сушеный 1 Чайная ложка
- Паприка (молотая) 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Масло растительное 50 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
79 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жаркое из свинины с грибами и баклажанами»
Подготовьте все ингредиенты.
Баклажан ополосните и просушите, нарежьте средними по размеру кубиками. Переложите баклажан в миску, посолите и оставьте на 15 минут. Спустя время жидкость слейте и просушите баклажаны.
В сковороде разогрейте немного масла, выложите баклажаны и поджарьте несколько минут. После баклажаны переложите в другую емкость.
Грибы нарежьте крупными пластинами, очищенную луковицу нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте немного масла, выложите грибы и лук, жарьте несколько минут.
Теперь отдельно поджарьте сладкий перец и свинину, нарезанную крупными кусочками. Жарьте 3-4 минуты, до золотистой корочки.
Соедините все подготовленные ингредиенты в общей глубокой сковороде, добавьте крупно нарезанные помидоры, специи. Прикройте сковороду крышкой и томите 30-40 минут.
Жаркое из свинины с грибами и баклажанами готово. Подавайте к столу.
Приятного аппетита!