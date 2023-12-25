Описание приготовления:

Я использовала сегодня вырезку, мясо получилось довольно нежным и мягким. Баклажаны и грибы дополним сладким перцем и помидорами. В качестве специй можно использовать любые варианты, отлично подойдет паприка и сушеный чеснок. Жаркое из свинины с грибами и баклажанами подавать к столу можно самостоятельно или с гарнирами, разносолами, зеленью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое

Состав / Ингредиенты:

Вырезка свиная 300 Грамм

Баклажан 250 Грамм

Шампиньоны 200 Грамм

Лук 100 Грамм

Перец сладкий 70 Грамм

Чеснок сушеный 1 Чайная ложка

Паприка (молотая) 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Масло растительное 50 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

79 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жаркое из свинины с грибами и баклажанами»

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажан ополосните и просушите, нарежьте средними по размеру кубиками. Переложите баклажан в миску, посолите и оставьте на 15 минут. Спустя время жидкость слейте и просушите баклажаны.

В сковороде разогрейте немного масла, выложите баклажаны и поджарьте несколько минут. После баклажаны переложите в другую емкость.

Грибы нарежьте крупными пластинами, очищенную луковицу нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте немного масла, выложите грибы и лук, жарьте несколько минут.

Теперь отдельно поджарьте сладкий перец и свинину, нарезанную крупными кусочками. Жарьте 3-4 минуты, до золотистой корочки.

Соедините все подготовленные ингредиенты в общей глубокой сковороде, добавьте крупно нарезанные помидоры, специи. Прикройте сковороду крышкой и томите 30-40 минут.

Жаркое из свинины с грибами и баклажанами готово. Подавайте к столу.

Приятного аппетита!