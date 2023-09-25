Описание приготовления:
Желе со сметаной может быть самостоятельным необычным десертом. А можно такое густое белое желе использовать как слой для торта из желе. Красиво будет смотреться желе со сметаной, сделанное в форме для кекса. Интересное решение — подать сметанное желе с фруктами порционно. Например, в маленьких соусницах. Украсить желе со сметаной можно также сливками, ягодами или тертым шоколадом. Сметану для желе берите самой большой жирности, густую и обязательно свежую. При желании сладость регулируйте по своему вкусу.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Сметана 250 Грамм (15-30%)
- Сахар 50 Грамм
- Желатин 13 Грамм
- Желатин 4 Ст. ложки
- Ягоды По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
200 ккал
Калорийность
19 г
Белки
7 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желе со сметаной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе со сметаной.
Залейте желатин холодным кипяченым молоком и оставьте на 30 минут для набухания.
В миску выложите сметану и добавьте сахар. Перемешайте до полного растворения сахара.
Желатин распустите на водяной бане, остудите, влейте в сметану и перемешайте до однородности.
Разлейте сметанную массу по формочкам и уберите в холодильник на 3-4 часа до застывания. Достаньте желе из формочек, украсьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!