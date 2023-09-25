Описание приготовления:

Желе со сметаной может быть самостоятельным необычным десертом. А можно такое густое белое желе использовать как слой для торта из желе. Красиво будет смотреться желе со сметаной, сделанное в форме для кекса. Интересное решение — подать сметанное желе с фруктами порционно. Например, в маленьких соусницах. Украсить желе со сметаной можно также сливками, ягодами или тертым шоколадом. Сметану для желе берите самой большой жирности, густую и обязательно свежую. При желании сладость регулируйте по своему вкусу.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сметана 250 Грамм (15-30%)

Сахар 50 Грамм

Желатин 13 Грамм

Желатин 4 Ст. ложки

Ягоды По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

200 ккал

Калорийность

19 г

Белки

7 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе со сметаной»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе со сметаной.

Залейте желатин холодным кипяченым молоком и оставьте на 30 минут для набухания.

В миску выложите сметану и добавьте сахар. Перемешайте до полного растворения сахара.

Желатин распустите на водяной бане, остудите, влейте в сметану и перемешайте до однородности.

Разлейте сметанную массу по формочкам и уберите в холодильник на 3-4 часа до застывания. Достаньте желе из формочек, украсьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!