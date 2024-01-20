Можно есть ведрами: приготовьте роскошный корейский салат с крабовыми палочками

Легкий салат с азиатскими нотками легко приготовить дома из доступных продуктов. Более того, на это нужно всего 15 минут.

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Интересный соус отлично его дополнит. Особый вкус также придадут кунжут и зеленый лук.

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Рецепт салата с крабовыми палочками

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 170 граммов крабовых палочек;

– 2 огурца;

– 10 граммов зеленого лука;

– кунжут, соль, перец по вкусу;

– 1,5 столовой ложки майонеза 67%;

– 1 столовая ложка рисового уксуса;

– половина чайной ложки сахара;

– половина чайной ложки сухого чеснока.

Приготовление:

Разморозьте крабовые палочки в холодильнике, после чего нарежьте большими кусочками наискось и положите в салатницу. Огурец порежьте произвольными кусочками. Положите их в миску, посолите и отставьте, чтобы пустили сок. Затем отожмите от влаги и добавьте в салатницу. В мисочке смешайте майонез, уксус, сахар, чеснок и перец. Заправьте салат соусом и осторожно перемешайте. Перед подачей присыпьте кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавайте холодным.

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