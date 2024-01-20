ГлавнаяРецептыМожно есть ведрами: приготовьте роскошный корейский салат с крабовыми палочками Можно есть ведрами: приготовьте роскошный корейский салат с крабовыми палочками На чтение: 1 минута Легкий салат с азиатскими нотками легко приготовить дома из доступных продуктов. Более того, на это нужно всего 15 минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Интересный соус отлично его дополнит. Особый вкус также придадут кунжут и зеленый лук. Будет вкусно «Курица под кайфом»: приготовьте салат, который покорит ваших родных Рецепт салата с крабовыми палочками Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 170 граммов крабовых палочек; – 2 огурца; – 10 граммов зеленого лука; – кунжут, соль, перец по вкусу; – 1,5 столовой ложки майонеза 67%; – 1 столовая ложка рисового уксуса; – половина чайной ложки сахара; – половина чайной ложки сухого чеснока. Приготовление: Разморозьте крабовые палочки в холодильнике, после чего нарежьте большими кусочками наискось и положите в салатницу. Огурец порежьте произвольными кусочками. Положите их в миску, посолите и отставьте, чтобы пустили сок. Затем отожмите от влаги и добавьте в салатницу. В мисочке смешайте майонез, уксус, сахар, чеснок и перец. Заправьте салат соусом и осторожно перемешайте. Перед подачей присыпьте кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавайте холодным. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю капусту по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут. Поделитесь с друзьями