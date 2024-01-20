Нереально быстрый и очень вкусный пирог к чаю. Десертный ананасовый пирог

Пироги бывают разные — с начинкой и без, с разными наполнениями, от мяса до яблок. Это многогранный и универсальный вид мучного изделия, пришедший к нам из древности.

Сейчас ценится пышный пирог, где тесто занимает не менее важную роль, чем начинка. Однако, так было не всегда. В древности тесто не являлось съедобной частью пирога. Оно служило контейнером для транспортировки пищи на большие расстояния. Создавались даже специальные ручки на пироге, чтобы начинку было легче вести.

Тесто ели только бедные слои населения. Отсюда и пришла фраза: “Довести до ручки”.

Расскажем, как приготовить вкусный десертный ананасовый пирог.

Ингредиенты для ананасового пирога:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

ванилин — 1,5 г;

сливочное масло — 75 г;

сметана — 150 г;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 240 г;

ананасы консервированные — 350 г.

Приготовление ананасового пирога:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар, взбиваем миксером 3 минуты. Растапливаем сливочное масло и выливаем в яичную смесь вместе со сметаной, снова взбиваем до однородности.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем миксером на низких оборотах тесто. Нарезаем консервированные ананасы и выкладываем в тесто, перемешиваем лопаткой.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем туда тесто и выравниваем по поверхности.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

После приготовления стоит дать пирогу немного остыть и потом вынуть из формы. Можно посыпать пирог сахарной пудрой.