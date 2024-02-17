Запеченный картофель на ужин: настоящий рецепт гратена дофинуа

Это вкусное блюдо готовят с 18 века. И рецепт практически не изменился.

Гратен дофинуа – это старинное французское блюдо. А по сути, это запеченный картофель с молоком, или сливками. Рецепт, как утверждают в кулинарных книгах, не менялся с 1700-х гг. И он почти не изменился с того времени. Разве что вместо молока стали чаще добавлять сливки. И так блюдо получается более нежным. А еще, кроме восхитительного вкуса это блюдо отличается простотой приготовления. Рецептом поделились на сайте Marie Claire.

Гратен дофинуа

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

25 мл жидких сливок;

150 мл молока;

1 зубчик чеснока;

50 г сливочного масла;

3 щепотки мускатного ореха;

соль, перец.

Разогрейте духовку до 180° градусов. Очистите и вымойте картофель. Высушите картофель бумажным полотенцем и нарежьте ломтиками толщиной 5 мм.

Очистите зубчик чеснока и натрите им форму для запекания. Смажьте форму половиной сливочного масла. Смешать сливки и молоко.

Выложите половину ломтиков картофеля в форму для запекания, залейте половиной сливочно-молочной смеси, добавьте 2 щепотки мускатного ореха, соль и перец.

Накройте оставшимся картофелем и сливками. Посолите, поперчите и приправьте щепоткой мускатного ореха. Остальное масло разделите на кусочки и запекайте 1 час 30 минут.

Если во время приготовления гратен начинает слишком быстро подрумяниваться, накройте его алюминиевой фольгой. Подавайте горячим с белым вином. Если хотите, в сливки можно добавить натертый сыр.

Также из картофеля вы можете приготовить вкуснейшее суфле.