Запеченный картофель на ужин: настоящий рецепт гратена дофинуа

Это вкусное блюдо готовят с 18 века. И рецепт практически не изменился.
Гратен дофинуа – это старинное французское блюдо. А по сути, это запеченный картофель с молоком, или сливками. Рецепт, как утверждают в кулинарных книгах, не менялся с 1700-х гг. И он почти не изменился с того времени. Разве что вместо молока стали чаще добавлять сливки. И так блюдо получается более нежным. А еще, кроме восхитительного вкуса это блюдо отличается простотой приготовления. Рецептом поделились на сайте Marie Claire.
Гратен дофинуа
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 25 мл жидких сливок;
- 150 мл молока;
- 1 зубчик чеснока;
- 50 г сливочного масла;
- 3 щепотки мускатного ореха;
- соль, перец.
Разогрейте духовку до 180° градусов. Очистите и вымойте картофель. Высушите картофель бумажным полотенцем и нарежьте ломтиками толщиной 5 мм.
Очистите зубчик чеснока и натрите им форму для запекания. Смажьте форму половиной сливочного масла. Смешать сливки и молоко.
Выложите половину ломтиков картофеля в форму для запекания, залейте половиной сливочно-молочной смеси, добавьте 2 щепотки мускатного ореха, соль и перец.
Накройте оставшимся картофелем и сливками. Посолите, поперчите и приправьте щепоткой мускатного ореха. Остальное масло разделите на кусочки и запекайте 1 час 30 минут.
Если во время приготовления гратен начинает слишком быстро подрумяниваться, накройте его алюминиевой фольгой. Подавайте горячим с белым вином. Если хотите, в сливки можно добавить натертый сыр.
Также из картофеля вы можете приготовить вкуснейшее суфле.