ГлавнаяРецептыЧто добавить в воду: как сварить яйца, чтобы легко лупились Что добавить в воду: как сварить яйца, чтобы легко лупились На чтение: 2 минуты Сваренные вкрутую яйца – основа многих вкусных блюд, особенно на Пасху. Они обогащают вкус салатов, прекрасно сочетаются с майонезом, а также обязательно должны быть в пасхальной корзине. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Яйца, сваренные на “круто”, относительно трудно очистить. Однако не стоит расстраиваться: есть несколько секретов, которые облегчат эту задачу. Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Как легко почистить сваренные вкрутую яйца Есть несколько хитрых способов почистить упрямые яйца, сваренные вкрутую. Один из них – добавить пищевую соду в воду, в которой варим яйца. На кастрюлю среднего размера достаточно половины чайной ложки. После варки яйца залейте холодной водой и слегка постучите ими о стенки кастрюли, пока скорлупа не треснет. «Разбитые» яйца оставить на некоторое время в холодной воде. Тогда почистить скорлупу совсем не составит труда. Особый ингредиент на праздники / Фото unsplash Некоторые люди добавляют чайную ложку соли в воду, в которой варят яйца, которая действует, так же как пищевая сода, и облегчает очистку. Где хранить вареные яйца После варки яйца следует охладить в холодной воде или льду. Затем их можно хранить в холодильнике. Размещайте их в контейнере или пластиковой упаковке, чтобы избежать неприятного запаха в холодильнике. Если вы не собираетесь использовать вареные яйца сразу, оставьте их в оболочке. Она защищает внутреннее содержимое от потенциального загрязнения и сохраняет свежесть яиц. Замечательный рецепт: как приготовить пасху. Поделитесь с друзьями