Салат с пекинской капустой — это простое и вкусное блюдо для обеденного меню. Пекинская капуста – что-то среднее между белокочанной капустой и листовым салатом. Ее часто используют в приготовлении салатов, с этим овощем они получаются сочными и легкими для желудка. Мы постарались подобрать 10 самых разнообразных рецептов вкусных салатов с пекинской капустой.

Салат с пекинской капустой с кукурузой и крабовыми палочками

Крабовый салат не менее популярный, чем оливье, готовят его по праздникам и не только. Можно встретить разнообразные рецепты этой закуски. Мы предлагаем приготовить отличный, сочный вариант крабового салата с пекинской капустой.

Ингредиенты –+6 порц.

Капуста пекинская 300 гр.

Крабовые палочки 200 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Консервированная кукуруза 1 банка

Майонез 200 мл.

Шаги 20 мин.

Как приготовить обалденно вкусный салат с пекинской капустой? С кукурузы слейте сок, пекинскую капусту помойте, яйца сварите вкрутую. Нашинкуйте капусту тонкими полосками. Крабовые палочки нарежьте кубиками. Яйца также нарежьте кубиками. Выложите измельченные ингредиенты в миску, добавьте консервированную кукурузу. Салат с пекинской капустой готов! Заправьте его майонезом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Салат с пекинской капустой, кукурузой, яйцом и огурцом

Украшение любого застолья – салат с пекинской капустой, кукурузой, яйцом и огурцом. Салат готовится очень легко. Благодаря своему составу блюдо получается сочным, а яйца и кукуруза делают салат питательным и ярким.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 200 гр.

Яйца куриные вареные – 5 шт.

Кукуруза консервированная – 340 гр.

Огурец – 1 шт.

Палочки крабовые – 200 гр.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пекинскую капусту помойте и нашинкуйте тонкой соломкой. Вареные яйца нарежьте кубиками. Переложите ингредиенты в миску.

2. С консервированной кукурузы слейте сок и выложите ее в миску.

3. Крабовые палочки извлеките из упаковки и нарежьте дольками. Огурец нарежьте кубиками. Выложите ингредиенты в миску.

4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте.

5. При желании можно украсить салат свежей зеленью перед подачей.

Приятного аппетита!

Салат с пекинской капустой и консервированным тунцом

Салат с пекинской капустой и консервированным тунцом относится к тем блюдам, которые не нужно готовить заранее. Будет даже лучше, если вы приготовите и сразу подадите салат к столу, так капуста будет хрустящей и все остальные ингредиенты не потеряют свои уникальные вкусовые качества.

Время готовки: 37 мин.

Время приготовления: 7 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

Яйца куриные вареные – 3 шт.

Капуста пекинская – 4 листа.

Тунец консервированный – 250 гр.

Огурец – 1 шт.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Лук – 1 шт.

Для маринования лука:

Сахар – 0,25 ч.л.

Уксус – 0,5 ст.л.

Соль – 1 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

1. Капусту помойте, дайте воде стечь и нарежьте ее соломкой. Переложите капусту в салатницу.

2. Огурец помойте и нарежьте мелкими кубиками.

3. Лук нарежьте кольцами. Приготовьте маринад. В воде растворите соль, сахар и уксус. Выложите лук в маринад и оставьте на полчаса. После этого слейте маринад и выложите лук в миску.

4. Вареные яйца нарежьте кубиками.

5. С консервированного тунца слейте сок, рыбу разомните вилкой, выложите ее в миску.

6. Приготовьте заправку. Слитый сок из тунца смешайте с лимонным соком, соевым соусом и оливковым маслом.

7. Салат посолите, добавьте заправку, перемешайте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Вкусный салат с пекинской капустой, курицей и сухариками

Салаты обычно подают к столу в качестве холодной закуски. Однако, такой вариант салата с пекинской капустой, курицей и сухариками можно есть в любое время дня и это будет полноценный сытный перекус, который позволит утолить голод и восстановить силы.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 4 шт.

Капуста пекинская – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сухарики – по вкусу.

Для соуса:

Чеснок – 1 зуб.

Пармезан – 13 гр.

Яйца – 1,5 шт.

Горчица – 0,5 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Анчоусы – 2,5 шт.

Масло растительное – 282 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Чеснок, пармезан, яйца, горчицу, лимонный сок, анчоусы измельчите в блендере, затем тонкой струйкой влейте растительное масло. Продолжайте взбивать до получения соуса по консистенции похожего на майонез. Затем не прекращая взбивать влейте немного горячей воды, чтобы соус стал более жидким. Посолите соус по вкусу.

2. Куриную грудку сварите и нарежьте тонкими брусками.

3. Пекинскую капусту помойте и нарежьте соломкой.

4. Переложите куриное мясо и капусту в миску, добавьте молотый перец, заправьте соусом, перемешайте.

5. Добавьте в салат сухарики и подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!

Салат «Цезарь» с пекинской капустой в домашних условиях

«Цезарь» – один из самых известных в мире салатов, существует огромное множество его рецептов. Обычно его готовят с листьями салата, но за его отсутствием салатные листья можно заменить не менее вкусной пекинской капустой.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Для заправки:

Сметана 10 % – 100 мл.

Горчица сухая – 0,25 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Перец лимонный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Основные ингредиенты:

Сыр твердый – 70 гр.

Помидоры черри – 6 шт.

Огурцы – 0,5 шт.

Укроп – 2 ветки.

Грудка куриная — 1 шт.

Крутоны мелкие – 40 гр.

Капуста пекинская – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Куриное филе помойте и нарежьте прямоугольными кусочками. Обжарьте мясо на растительном масле, посолите и приправьте по вкусу.

2. Пекинскую капусту нарежьте полосками.

3. Чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной миске.

4. Помидоры черри нарежьте на четыре части, огурец нарежьте кубиками, сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте половину крутонов. Добавьте в салат заправку, перемешайте.

5. На блюде разложите листья пекинской капусты, на них выложите салат, посыпьте их оставшимися крутонами. Цезарь готов, можно подавать его к столу.

Приятного аппетита!

Простой и быстрый салат с пекинской капустой, помидорами и огурцами

Яркий витаминный салат для семейного обеда или праздничного застолья. Хрустящие листики пекинской капусты отлично сочетаются с сочными огурцами и сладкими помидорами.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 400 гр.

Помидоры – 3 шт.

Огурец – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Лук зеленый – 5 шт.

Майонез(масло оливковое или подсолнечное) – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

1. Листья пекинской капусты помойте и просушите. Нарежьте капусту небольшими кусочками.

2. Огурцы помойте и нарежьте тонкими полукружочками.

3. Помидоры помойте и нарежьте небольшими кубиками.

4. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.

5. Зеленый лук помойте и мелко нарежьте.

6. Посолите по вкусу, заправьте майонезом, перемешайте и подавайте к столу.Кто не очень любит майонез, можно этот салат полить оливковым или подсолнечным маслом.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат с пекинской капустой и копченой куриной грудкой?

Очень быстрый рецепт салата, который вас выручит в случае дефицита времени. Продукты не требуют предварительной подготовки, поэтому для приготовления салата вам необходимо нарезать продукты, заправить их соусом и перемешать.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Курица копченая – 300 гр.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Капуста пекинская – 0,5 шт.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пекинскую капусту помойте и нарежьте тонкими полосками.

2. Копченую грудку нарежьте кубиками.

3. С кукурузы слейте сок и выложите ее в миску.

4. Заправьте салат майонезом, перемешайте.

5. Салат готов, можно сразу подавать его к столу.

Приятного аппетита!

Очень вкусный салат с пекинской капустой и копченой колбасой

Дежурный рецепт салата, который легко можно приготовить для быстрого перекуса. Еще один плюс салатов с таким составом продуктов состоит в том, что его получается много за счет объема пекинской капусты.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 700 гр.

Колбаса копченая – 400 гр.

Огурец – 1-2 шт.

Горошек консервированный – 1 банка.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Лук зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Переложите капусту в миску, добавьте соль и лимонный сок, и перетрите ее руками.

2. Огурец и колбасу нарежьте брусками.

3. С консервированного горошка слейте жидкость, выложите его в миску.

4. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте в миску, перемешайте салат.

5. Заправьте салат майонезом, перемешайте и закуска готова.

Приятного аппетита!

Салат с пекинской капустой, ветчиной и кукурузой

Состав ингредиентов для этого салата очень прост и чаще всего эти продукты есть в любом холодильнике. Благодаря пекинской капусте закуска получается сочной, ветчина делает его сытным, а кукуруза добавляет яркие нотки во вкус закуски.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4-6.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 300 гр.

Ветчина – 200 гр.

Помидоры – 3 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Майонез – 200 мл.

Сухари пшеничные – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте продукты. Овощи помойте.

2. Пекинскую капусту нарежьте кубиками или полосками.

3. Ветчину нарежьте мелкими кубиками.

4. Помидоры и перец нарежьте кубиками.

5. С кукурузы слейте сок и выложите ее в миску.

6. Заправьте салат майонезом, перемешайте.

7. Непосредственно перед подачей посыпьте салат сухариками.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный салат с пекинской капустой, курицей и ананасами

Салат для тех, кто любит необычные сочетания продуктов. Нейтральное по вкусу куриное филе отлично сочетается со сладкими ананасами и хрустящей пекинской капустой. Салат получается легким и вкусным.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Ананас – 150 гр.(1/2 банки).

Капуста пекинская – 150 гр.

Сухарики – 50 гр.

Сметана (майонез) – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Куриную грудку отварите в подсоленной воде, остудите в бульоне и нарежьте кубиками.

2. Пекинскую капусту помойте и нашинкуйте небольшими кусочками.

3. Ананас нарежьте кубиками.

4. Выложите ингредиенты в миску, заправьте майонезом или сметаной по своему вкусу и при необходимости посолите. Хорошо перемешайте салат.

5. Сухарики добавьте в салат непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

Приятного аппетита!