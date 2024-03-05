Портал про города-курорты | Perekop

Салат с пекинской капустой

На чтение: 8 минут
Салат с пекинской капустой

Салат с пекинской капустой — это простое и вкусное блюдо для обеденного меню. Пекинская капуста – что-то среднее между белокочанной капустой и листовым салатом. Ее часто используют в приготовлении салатов, с этим овощем они получаются сочными и легкими для желудка. Мы постарались подобрать 10 самых разнообразных рецептов вкусных салатов с пекинской капустой.

Салат с пекинской капустой с кукурузой и крабовыми палочками

Крабовый салат не менее популярный, чем оливье, готовят его по праздникам и не только. Можно встретить разнообразные рецепты этой закуски. Мы предлагаем приготовить отличный, сочный вариант крабового салата с пекинской капустой.

Салат с пекинской капустой

Ингредиенты –+6 порц.

  • Капуста пекинская 300 гр.
  • Крабовые палочки 200 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Майонез 200 мл.

Шаги 20 мин.

  1. Салат с пекинской капустой

    Как приготовить обалденно вкусный салат с пекинской капустой? С кукурузы слейте сок, пекинскую капусту помойте, яйца сварите вкрутую.

  2. Салат с пекинской капустой

    Нашинкуйте капусту тонкими полосками.

  3. Салат с пекинской капустой

    Крабовые палочки нарежьте кубиками.

  4. Салат с пекинской капустой

    Яйца также нарежьте кубиками.

  5. Салат с пекинской капустой

    Выложите измельченные ингредиенты в миску, добавьте консервированную кукурузу.

  6. Салат с пекинской капустой

    Салат с пекинской капустой готов! Заправьте его майонезом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Салат с пекинской капустой, кукурузой, яйцом и огурцом

Украшение любого застолья – салат с пекинской капустой, кукурузой, яйцом и огурцом. Салат готовится очень легко. Благодаря своему составу блюдо получается сочным, а яйца и кукуруза делают салат питательным и ярким.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 200 гр.
  • Яйца куриные вареные – 5 шт.
  • Кукуруза консервированная – 340 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пекинскую капусту помойте и нашинкуйте тонкой соломкой. Вареные яйца нарежьте кубиками. Переложите ингредиенты в миску.

Салат с пекинской капустой

2. С консервированной кукурузы слейте сок и выложите ее в миску.

Салат с пекинской капустой

3. Крабовые палочки извлеките из упаковки и нарежьте дольками. Огурец нарежьте кубиками. Выложите ингредиенты в миску.

Салат с пекинской капустой

4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте.

Салат с пекинской капустой

5. При желании можно украсить салат свежей зеленью перед подачей.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Салат с пекинской капустой и консервированным тунцом

Салат с пекинской капустой и консервированным тунцом относится к тем блюдам, которые не нужно готовить заранее. Будет даже лучше, если вы приготовите и сразу подадите салат к столу, так капуста будет хрустящей и все остальные ингредиенты не потеряют свои уникальные вкусовые качества.

Время готовки: 37 мин.

Время приготовления: 7 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные вареные – 3 шт.
  • Капуста пекинская – 4 листа.
  • Тунец консервированный – 250 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Лук – 1 шт.

Для маринования лука:

  • Сахар – 0,25 ч.л.
  • Уксус – 0,5 ст.л.
  • Соль – 1 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

1. Капусту помойте, дайте воде стечь и нарежьте ее соломкой. Переложите капусту в салатницу.

Салат с пекинской капустой

2. Огурец помойте и нарежьте мелкими кубиками.

Салат с пекинской капустой

3. Лук нарежьте кольцами. Приготовьте маринад. В воде растворите соль, сахар и уксус. Выложите лук в маринад и оставьте на полчаса. После этого слейте маринад и выложите лук в миску.

Салат с пекинской капустой

4. Вареные яйца нарежьте кубиками.

Салат с пекинской капустой

5. С консервированного тунца слейте сок, рыбу разомните вилкой, выложите ее в миску.

Салат с пекинской капустой

6. Приготовьте заправку. Слитый сок из тунца смешайте с лимонным соком, соевым соусом и оливковым маслом.

Салат с пекинской капустой

7. Салат посолите, добавьте заправку, перемешайте и подавайте к столу.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Вкусный салат с пекинской капустой, курицей и сухариками

Салаты обычно подают к столу в качестве холодной закуски. Однако, такой вариант салата с пекинской капустой, курицей и сухариками можно есть в любое время дня и это будет полноценный сытный перекус, который позволит утолить голод и восстановить силы.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 4 шт.
  • Капуста пекинская – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сухарики – по вкусу.

Для соуса:

  • Чеснок – 1 зуб.
  • Пармезан – 13 гр.
  • Яйца – 1,5 шт.
  • Горчица – 0,5 ст.л.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Анчоусы – 2,5 шт.
  • Масло растительное – 282 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Чеснок, пармезан, яйца, горчицу, лимонный сок, анчоусы измельчите в блендере, затем тонкой струйкой влейте растительное масло. Продолжайте взбивать до получения соуса по консистенции похожего на майонез. Затем не прекращая взбивать влейте немного горячей воды, чтобы соус стал более жидким. Посолите соус по вкусу.

Салат с пекинской капустой

2. Куриную грудку сварите и нарежьте тонкими брусками.

Салат с пекинской капустой

3. Пекинскую капусту помойте и нарежьте соломкой.

Салат с пекинской капустой

4. Переложите куриное мясо и капусту в миску, добавьте молотый перец, заправьте соусом, перемешайте.

Салат с пекинской капустой

5. Добавьте в салат сухарики и подавайте блюдо к столу.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Салат «Цезарь» с пекинской капустой в домашних условиях

«Цезарь» – один из самых известных в мире салатов, существует огромное множество его рецептов. Обычно его готовят с листьями салата, но за его отсутствием салатные листья можно заменить не менее вкусной пекинской капустой.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Для заправки:

  • Сметана 10 % – 100 мл.
  • Горчица сухая – 0,25 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Перец лимонный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Основные ингредиенты:

  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Помидоры черри – 6 шт.
  • Огурцы – 0,5 шт.
  • Укроп – 2 ветки.
  • Грудка куриная — 1 шт.
  • Крутоны мелкие – 40 гр.
  • Капуста пекинская – 300 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Куриное филе помойте и нарежьте прямоугольными кусочками. Обжарьте мясо на растительном масле, посолите и приправьте по вкусу.

Салат с пекинской капустой

2. Пекинскую капусту нарежьте полосками.

Салат с пекинской капустой

3. Чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной миске.

Салат с пекинской капустой

4. Помидоры черри нарежьте на четыре части, огурец нарежьте кубиками, сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте половину крутонов. Добавьте в салат заправку, перемешайте.

Салат с пекинской капустой

5. На блюде разложите листья пекинской капусты, на них выложите салат, посыпьте их оставшимися крутонами. Цезарь готов, можно подавать его к столу.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Простой и быстрый салат с пекинской капустой, помидорами и огурцами

Яркий витаминный салат для семейного обеда или праздничного застолья. Хрустящие листики пекинской капусты отлично сочетаются с сочными огурцами и сладкими помидорами.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 400 гр.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Лук зеленый – 5 шт.
  • Майонез(масло оливковое или подсолнечное) – 2 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

1. Листья пекинской капусты помойте и просушите. Нарежьте капусту небольшими кусочками.

Салат с пекинской капустой

2. Огурцы помойте и нарежьте тонкими полукружочками.

Салат с пекинской капустой

3. Помидоры помойте и нарежьте небольшими кубиками.

Салат с пекинской капустой

4. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Салат с пекинской капустой

5. Зеленый лук помойте и мелко нарежьте.

Салат с пекинской капустой

6. Посолите по вкусу, заправьте майонезом, перемешайте и подавайте к столу.Кто не очень любит майонез, можно этот салат полить оливковым или подсолнечным маслом.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Как приготовить салат с пекинской капустой и копченой куриной грудкой?

Очень быстрый рецепт салата, который вас выручит в случае дефицита времени. Продукты не требуют предварительной подготовки, поэтому для приготовления салата вам необходимо нарезать продукты, заправить их соусом и перемешать.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Курица копченая – 300 гр.
  • Кукуруза консервированная – 1 банка.
  • Капуста пекинская – 0,5 шт.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пекинскую капусту помойте и нарежьте тонкими полосками.

Салат с пекинской капустой

2. Копченую грудку нарежьте кубиками.

Салат с пекинской капустой

3. С кукурузы слейте сок и выложите ее в миску.

Салат с пекинской капустой

4. Заправьте салат майонезом, перемешайте.

Салат с пекинской капустой

5. Салат готов, можно сразу подавать его к столу.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Очень вкусный салат с пекинской капустой и копченой колбасой

Дежурный рецепт салата, который легко можно приготовить для быстрого перекуса. Еще один плюс салатов с таким составом продуктов состоит в том, что его получается много за счет объема пекинской капусты.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 700 гр.
  • Колбаса копченая – 400 гр.
  • Огурец – 1-2 шт.
  • Горошек консервированный – 1 банка.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Лук зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Переложите капусту в миску, добавьте соль и лимонный сок, и перетрите ее руками.

Салат с пекинской капустой

2. Огурец и колбасу нарежьте брусками.

Салат с пекинской капустой

3. С консервированного горошка слейте жидкость, выложите его в миску.

Салат с пекинской капустой

4. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте в миску, перемешайте салат.

Салат с пекинской капустой

5. Заправьте салат майонезом, перемешайте и закуска готова.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Салат с пекинской капустой, ветчиной и кукурузой

Состав ингредиентов для этого салата очень прост и чаще всего эти продукты есть в любом холодильнике. Благодаря пекинской капусте закуска получается сочной, ветчина делает его сытным, а кукуруза добавляет яркие нотки во вкус закуски.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4-6.

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 300 гр.
  • Ветчина – 200 гр.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 100 гр.
  • Майонез – 200 мл.
  • Сухари пшеничные – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте продукты. Овощи помойте.

Салат с пекинской капустой

2. Пекинскую капусту нарежьте кубиками или полосками.

Салат с пекинской капустой

3. Ветчину нарежьте мелкими кубиками.

Салат с пекинской капустой

4. Помидоры и перец нарежьте кубиками.

Салат с пекинской капустой

5. С кукурузы слейте сок и выложите ее в миску.

Салат с пекинской капустой

6. Заправьте салат майонезом, перемешайте.

Салат с пекинской капустой

7. Непосредственно перед подачей посыпьте салат сухариками.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Простой и вкусный салат с пекинской капустой, курицей и ананасами

Салат для тех, кто любит необычные сочетания продуктов. Нейтральное по вкусу куриное филе отлично сочетается со сладкими ананасами и хрустящей пекинской капустой. Салат получается легким и вкусным.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Ананас – 150 гр.(1/2 банки).
  • Капуста пекинская – 150 гр.
  • Сухарики – 50 гр.
  • Сметана (майонез) – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Куриную грудку отварите в подсоленной воде, остудите в бульоне и нарежьте кубиками.

Салат с пекинской капустой

2. Пекинскую капусту помойте и нашинкуйте небольшими кусочками.

Салат с пекинской капустой

3. Ананас нарежьте кубиками.

Салат с пекинской капустой

4. Выложите ингредиенты в миску, заправьте майонезом или сметаной по своему вкусу и при необходимости посолите. Хорошо перемешайте салат.

Салат с пекинской капустой

5. Сухарики добавьте в салат непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

Салат с пекинской капустой

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек