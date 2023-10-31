Портал про города-курорты | Perekop

Жуткие и забавные: вкусные идеи для закусок на Хэллоуин 2023

На чтение: 2 минуты
Жуткие и забавные: вкусные идеи для закусок на Хэллоуин 2023

До самой жуткий ночи в этом году остался всего один день. Чтобы вы успели подготовиться к празднованию Хэллоуина 2023 года мы подготовили несколько интересных идей для вкусных яств.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Поговаривают, что именно в это время привидения и прочая нечисть свободно могут ходить среди смертных. Издавна, чтобы отпугнуть их, люди одевались в жуткие костюмы и выставляли тыквы с фонарями на крыльца.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

24 канал подготовил к Хэллоуинской вечеринке несколько вариантов вкусностей, которые вы сможете приготовить и удивить родных или друзей. Черпайте вдохновение вместе с нами и празднуйте Хэллоуин 2023 весело.

Тыквы из слоеного теста с корицей


Пирожные на Хэллоуин / Фото fox and briar

Корзины из песочного теста с тыквенной начинкой


Пирожные на Геловине / Фото inspiredbycharm

Фруктовые корзины в апельсинах


Фруктовая корзина в апельсине / Фото kiddycharts

Сырная закуска с чесноком


Сырная закуска / Фото inspired by charm

Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов твердого сыра;
– свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Для панировки:
– начос;
– молотая копченая паприка;
– кунжут.

Приготовление:

  • В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.
  • Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
  • С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.
  • Закуска к столу готова.

Сосиски в тесте «Мумии»


Сосиски в тесте / Фото chelseas messy a pron

Ингредиенты:
– упаковка слоеного теста;
– молочные сосиски;
– яичный желток для смазки;
– кетчуп и майонез для соуса.

Приготовление:

  • Заранее размораживаем готовое тесто. Нарезаем его тонкими и длинными полосками.
  • Каждую из них наматываем на сосиску без плёнки.
  • Смазываем сосиски в тесте яичным желтком и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут.
  • Подаем с соусом из кетчупа и майонеза.

Приятного аппетита!

Понравилась подборка? Попробуйте также Гелловинские тыквы с пюре и печенье.

Что будем искать? Например,Человек