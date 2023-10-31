Жуткие и забавные: вкусные идеи для закусок на Хэллоуин 2023

До самой жуткий ночи в этом году остался всего один день. Чтобы вы успели подготовиться к празднованию Хэллоуина 2023 года мы подготовили несколько интересных идей для вкусных яств.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Поговаривают, что именно в это время привидения и прочая нечисть свободно могут ходить среди смертных. Издавна, чтобы отпугнуть их, люди одевались в жуткие костюмы и выставляли тыквы с фонарями на крыльца.

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24 канал подготовил к Хэллоуинской вечеринке несколько вариантов вкусностей, которые вы сможете приготовить и удивить родных или друзей. Черпайте вдохновение вместе с нами и празднуйте Хэллоуин 2023 весело.

Тыквы из слоеного теста с корицей



Пирожные на Хэллоуин / Фото fox and briar

Корзины из песочного теста с тыквенной начинкой



Пирожные на Геловине / Фото inspiredbycharm

Фруктовые корзины в апельсинах



Фруктовая корзина в апельсине / Фото kiddycharts

Сырная закуска с чесноком



Сырная закуска / Фото inspired by charm

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 100 граммов твердого сыра;

– свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец.

Для панировки:

– начос;

– молотая копченая паприка;

– кунжут.

Приготовление:

В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.

Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.

С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.

Закуска к столу готова.

Сосиски в тесте «Мумии»



Сосиски в тесте / Фото chelseas messy a pron

Ингредиенты:

– упаковка слоеного теста;

– молочные сосиски;

– яичный желток для смазки;

– кетчуп и майонез для соуса.

Приготовление:

Заранее размораживаем готовое тесто. Нарезаем его тонкими и длинными полосками.

Каждую из них наматываем на сосиску без плёнки.

Смазываем сосиски в тесте яичным желтком и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут.

Подаем с соусом из кетчупа и майонеза.

Приятного аппетита!

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