ГлавнаяРецептыЖуткие и забавные: вкусные идеи для закусок на Хэллоуин 2023 Жуткие и забавные: вкусные идеи для закусок на Хэллоуин 2023 На чтение: 2 минуты До самой жуткий ночи в этом году остался всего один день. Чтобы вы успели подготовиться к празднованию Хэллоуина 2023 года мы подготовили несколько интересных идей для вкусных яств. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Поговаривают, что именно в это время привидения и прочая нечисть свободно могут ходить среди смертных. Издавна, чтобы отпугнуть их, люди одевались в жуткие костюмы и выставляли тыквы с фонарями на крыльца. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить 24 канал подготовил к Хэллоуинской вечеринке несколько вариантов вкусностей, которые вы сможете приготовить и удивить родных или друзей. Черпайте вдохновение вместе с нами и празднуйте Хэллоуин 2023 весело. Тыквы из слоеного теста с корицей Пирожные на Хэллоуин / Фото fox and briar Корзины из песочного теста с тыквенной начинкой Пирожные на Геловине / Фото inspiredbycharm Фруктовые корзины в апельсинах Фруктовая корзина в апельсине / Фото kiddycharts Сырная закуска с чесноком Сырная закуска / Фото inspired by charm Ингредиенты: – 200 граммов сливочного сыра; – 100 граммов твердого сыра; – свежая зелень кинзы, укропа или петрушки; – 1 – 2 зубчика чеснока; – соль; – черный молотый перец. Для панировки: – начос; – молотая копченая паприка; – кунжут. Приготовление: В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики. Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута. С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки. Закуска к столу готова. Сосиски в тесте «Мумии» Сосиски в тесте / Фото chelseas messy a pron Ингредиенты: – упаковка слоеного теста; – молочные сосиски; – яичный желток для смазки; – кетчуп и майонез для соуса. Приготовление: Заранее размораживаем готовое тесто. Нарезаем его тонкими и длинными полосками. Каждую из них наматываем на сосиску без плёнки. Смазываем сосиски в тесте яичным желтком и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут. Подаем с соусом из кетчупа и майонеза. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Попробуйте также Гелловинские тыквы с пюре и печенье. Поделитесь с друзьями