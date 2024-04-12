Вкуснятина за 20 минут. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом: шикарное блюдо

Рулеты из лаваша с начинкой – это то блюдо, которое прекрасно подойдет для любого случая, будь то семейный ужин, вечеринка с друзьями или праздничное застолье. Более того, это простор для кулинарных фантазий и экспериментов с различными начинками и ингредиентами.
Мы расскажем вам о нашем варианте приготовления аппетитного рулета. В приготовлении будем использовать сыр, крабовые палочки и яйца.
Обязательно сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- сыр — 200 г;
- крабовые палочки — 200 г;
- майонез — 100 г;
- петрушка — пучок;
- чеснок — 3 зубчика.
Приготовление:
Отвариваем яйца вкрутую, натираем на крупной терке. Для сыра и крабовых палочек также используем крупную терку.
Для приготовления соуса к майонезу добавляем мелко нарезанную зелень. Пропускаем через пресс чеснок и соединяем с остальными компонентами соуса. Тщательно перемешиваем.
Намазка для лавашей готова.
Теперь собираем угощение. Раскладываем лист лаваша и смазываем сверху с 2-3 столовыми ложками соуса. Равномерно распределяем по всей поверхности, уделяя внимание краям. Далее посыпаем тёртым сыром. Следующим слоем выкладываем крабовые палочки.
Накрываем вторым листом лаваша. Снова смазываем соусом и посыпаем сверху тёртыми яйцами.
Плотно сворачиваем в рулет.
Дополнительно оборачиваем в пищевую пленку и помещаем в холодильник на 1 час.
За это время блюдо успеет пропитаться.
Рулет готов! Можно нарезать на порционные кусочки и угощаться.