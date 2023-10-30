Нежный куриный паштет: рецепт идеальной намазки для бутербродов и тостов

Такой паштет сделает любой завтрак ярче и вкуснее.

Нежный и тающий во рту куриный паштет идеально дополнит любой завтрак в качестве намазки на бутерброды. Приготовленный из мяса, с добавлением печени, сливок и масла, он получается очень вкусный и понравится даже тем, кто не особо любит субпродукты. Своим проверенным рецептом такого паштета поделилась автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день».

Куриный паштет

Ингредиенты:

филе куриное – 350 гр;

печень куриная – 500 гр;

лук – 1 шт;

масло – 30 мл;

сливки 33% – 60 мл;

масло 82% – 100 гр;

специи – соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе порезать кубиками. Мелко порезать лук. Печень помыть и очистить от всего лишнего. Растительное масло разогреть в сковороде, выложить вместе филе, печень и лук, перемешать. Довести до кипения, убавить огонь на минимум, накрыть крышкой и тушить, периодически помешивая, до мягкости лука. Если лук стал мягким, а еще есть жидкость, забрать крышку, дать максимальный огонь и выпарить лишнюю влагу. Добавить сливки, перемешать, довести до кипения и выключить. Добавить соль и свежемолотый перец.

В чашу блендера выложить тушеное мясо и печень, добавить масло комнатной температуры и измельчить до однородной пастообразной массы. Готовый паштет переложить в емкость и отправить в холодильник.

Его можно намазывать на поджаренные тосты и делать основу для бутербродов.

Ранее Фокус писал, как приготовить паштет из куриной печени по французскому рецепту.