И с мягонькими булочками для бургеров, и с хрустящей чиабаттой, и с обычным тостовым хлебом — эта закуска всегда выходит великолепной! Предлагаем вам сделать вкуснейший сэндвич с яичным салатом для самого лучшего перекуса или суперпитательного завтрака.

Готовя это блюдо, советуем взять покупные булочки для домашних бургеров, верх которых щедро посыпан кунжутом. Если их еще немного подогреть в духовом шкафу, получится невероятно вкусно. Обещаем!

Как приготовить сэндвич с яичным салатом к завтраку

Чтобы начинка сэндвича имела пикантный, а не нейтральный вкус, советуем ее заправлять не одним майонезом. Добавьте еще и острую горчицу (также можете взять дижонскую). С таким дополнительным ингредиентом закуска получится просто изумительной.

Ингредиенты

Булка4 шт. Яйцо6 шт. Крабовые палочки100 г Майонез2 ст. л. Горчица1 ч. л. Плавленый сыр1 шт.

Приготовление

Помещаем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. Отправляем яйца на огонь. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Варим яйца в течение 10 минут. Затем остужаем их.Очищаем яйца от скорлупы. Аккуратно отделяем белки от желтков. Помещаем яичные желтки в миску. Разминаем их с помощью вилки. А белки нарезаем мелким кубиком. Отправляем плавленый сыр на полчаса в морозильную камеру. Затем натираем его на терке с мелкими отверстиями. Нарезаем небольшими кусочками крабовые палочки.В глубокой емкости соединяем измельченные яйца. Добавляем плавленый сыр и крабовые палочки. Заправляем всё майонезом и горчицей. Хорошенько перемешиваем ингредиенты до однородной массы. Разрезаем булочки пополам (вдоль), но не доходим до конца. Отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку слегка подсушиться.Помещаем внутрь булочек яичную начинку, используя ложку. Аккуратно ее приглаживаем. Готово!

Как только вы начините сэндвичи, советуем посыпать их рубленым укропом. Для этого хорошенько промойте свежую зелень и обсушите ее. Мелко нарежьте укроп и посыпьте им начинку готового сэндвича. Подавайте его в качестве и быстрого перекуса, и сытного завтрака, и интересной закуски. Вашим родным такое блюдо уж точно придется больше по душе, чем обычные бутерброды.