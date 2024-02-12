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Сэндвич с яичным салатом

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Сэндвич с яичным салатом

И с мягонькими булочками для бургеров, и с хрустящей чиабаттой, и с обычным тостовым хлебом — эта закуска всегда выходит великолепной! Предлагаем вам сделать вкуснейший сэндвич с яичным салатом для самого лучшего перекуса или суперпитательного завтрака.

Готовя это блюдо, советуем взять покупные булочки для домашних бургеров, верх которых щедро посыпан кунжутом. Если их еще немного подогреть в духовом шкафу, получится невероятно вкусно. Обещаем!

Как приготовить сэндвич с яичным салатом к завтраку

Чтобы начинка сэндвича имела пикантный, а не нейтральный вкус, советуем ее заправлять не одним майонезом. Добавьте еще и острую горчицу (также можете взять дижонскую). С таким дополнительным ингредиентом закуска получится просто изумительной.

Ингредиенты

Булка4 шт. Яйцо6 шт. Крабовые палочки100 г Майонез2 ст. л. Горчица1 ч. л. Плавленый сыр1 шт.

Приготовление

    Помещаем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. Отправляем яйца на огонь. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Варим яйца в течение 10 минут. Затем остужаем их.Очищаем яйца от скорлупы. Аккуратно отделяем белки от желтков. Помещаем яичные желтки в миску. Разминаем их с помощью вилки. А белки нарезаем мелким кубиком.

    Сэндвич с яичным салатом

    Отправляем плавленый сыр на полчаса в морозильную камеру. Затем натираем его на терке с мелкими отверстиями. Нарезаем небольшими кусочками крабовые палочки.В глубокой емкости соединяем измельченные яйца. Добавляем плавленый сыр и крабовые палочки. Заправляем всё майонезом и горчицей. Хорошенько перемешиваем ингредиенты до однородной массы.

    Сэндвич с яичным салатом

    Разрезаем булочки пополам (вдоль), но не доходим до конца. Отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку слегка подсушиться.Помещаем внутрь булочек яичную начинку, используя ложку. Аккуратно ее приглаживаем. Готово!

    Сэндвич с яичным салатом

Как только вы начините сэндвичи, советуем посыпать их рубленым укропом. Для этого хорошенько промойте свежую зелень и обсушите ее. Мелко нарежьте укроп и посыпьте им начинку готового сэндвича. Подавайте его в качестве и быстрого перекуса, и сытного завтрака, и интересной закуски. Вашим родным такое блюдо уж точно придется больше по душе, чем обычные бутерброды.

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