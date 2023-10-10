Рецепт: Суп Овощной — суп-пюре

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт;

томат — 2 шт;

кабачок — 3 шт;

перец красный сладкий — 2 шт;

чеснок — 4 зубчика;

орегано — 3 гр;

морковь — 1 шт

Способ приготовления: На этот раз, друзья, я хочу поделиться с вами рецептом супа-пюре из печеных овощей. Для этого нам понадобится немного свежайших овощей и час времени.

Очищаем овощи и нарезаем их грубыми кусками, сейчас форма не важна, лишь бы части не были слишком большими. Но и мельчить тут не стоит, чтобы не сжечь продукты.

Чеснок я кладу прямо внутрь лодочек из перца. Томаты режу на четвертинки, кабачок широкими кольцами в 4-5 см. Тут же добавляем каплю соевого соуса для аромата и соль.

Тут же добавим специи и травы. Я выбираю молотый перец и орегано. Можно еще полить овощи оливковым маслом.

Разогреваем духовку до 200 градусов и убираем туда противень с овощами. Примерно 20 минут и извлекаем обратно.

Все овощи теперь выкладываем в кастрюлю, где будем перемешивать все и работать блендером.

Перед тем, как погрузить блендер и включить его, добавим кипяченой воды немного, ровно столько, сколько нужно, чтобы суп стал похож на пюре, но не на бульон.

Пробуем по соли, если нужно, немного добавляем и созываем любимых к столу. Семья должна остаться довольна вашим произведением кулинарного искусства. Разливайте по порциям.

Украшать ничем не стал, но можно добавить какой-либо зелени. Мне же остается только поблагодарить всех за то, что приготовили этот рецепт вместе со мной и пожелать вам приятного аппетита!

До встречи на страницах новых рецептов.

Время приготовления: 45 мин.