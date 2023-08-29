Кабачки больше не жарю. Полезный рецепт кабачков в духовке: не пожалеете

Так как кабачки — это гипоаллергенный овощ, его можно употреблять в пищу даже маленьким детям. В отличие от цитрусовых, кабачок способен восполнить запасы витамина С в организме без вреда для здоровья ребенка. При этом, кабачок также даст необходимую аскорбиновую кислоту и витамин В.

Однако, не стоит злоупотреблять кабачками. В большом количестве любой овощ может стать вредным для человека.

Стоит научиться правильно и вкусно готовить блюда из кабачка.

Ингредиенты для запеченного кабачка:

Кабачки — 700 г;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Бальзамический уксус — ст. л.;

Прованские травы — ½ ч. л.;

Сушеная петрушка — ½ ч. л.;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для заливки:

Творог — 450 г;

Яйца — 3 шт.;

Сыр — 100 г;

Мука — 2 ст. л.;

Прованские травы — ½ ч. л.;

Сушеная петрушка — ½ ч. л.;

Сушеный чеснок — ½ ч. л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление запеченных кабачков:

Удаляем у кабачков плодоножки и нарезаем ровными продольными пластинами толщиной 5 мм.

Избавляем кабачки от лишней влаги.

Для приготовления маринада в глубокой миске смешиваем оливковое масло и бальзамический уксус, добавляем прованские травы, сушеную петрушку. Давим ножом зубчики чеснока, отправляем с солью в маринад.

Выкладываем в маринад пластины кабачков. Перемешиваем пластины в маринаде и оставлением на 15 минут.

При приготовлении заливки разбиваем в отдельную миску яйца, смешиваем с солью, прованскими травами, сушеной петрушкой и чесноком. В смесь выкладываем творог и натертый крупно сыр.

Высыпаем в заливку муку и тщательно все перемешиваем до однородности. Форму для запекания застилаем пергаментом, выкладываем по дну и бортикам пластины кабачка, солим.

В форму из пластин кладем заливку, распределяем по поверхности.

Заливку сверху накрываем пластинами, солим.

Запекаем кабачки с заливкой внутри при температуре 170 градусов в духовке полчаса.

Подавать блюдо рекомендуется в теплом виде. Дать остыть запечным кабачкам можно прямо в форме.