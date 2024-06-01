Кабачки по-корейски: рецепт блюда для любителей острого

Кабачки, приготовленные таким способом, получаются очень ароматными и вкусными и идеально подойдут в качестве закуски.

Сезон кабачков не за горами, но купить этот овощ можно сейчас в любом супермаркете или на рынке. Он – один из самых универсальных сезонных продуктов, поскольку является ингредиентом многих вкусных блюд. Рекомендуем вам приготовить кабачки по-корейски по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян.

Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

морковь – 2 шт;

чеснок – 3-4 зубчика;

соль – 1 ч. л;

сахар – 2 ч. л;

красный острый перец по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

кориандр – 1 ч. л;

уксус 9% – 1 ст. л;

раскаленное растительное масло – 50 мл;

кунжут (белый и черный) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Морковь почистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Так же натереть кабачки. Чеснок пропустить через пресс. В глубокой миске смешать все ингредиенты, отправить в холодильник на пару часов.

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