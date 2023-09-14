Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом — ПП Рецепты с киноа

Ингредиенты:
томаты — 1 шт;
огурец — 1 шт;
перец сладкий красный — 1 шт;
лук зеленый — небольшой пучок;
тунец консервированный — 30 грамм;
масло оливковое — 1 столовая ложка;
соль — по вкусу;
киноа готовая — 2 столовые ложки
Способ приготовления: Всем Привет!
Сегодня готовим простой, вкусный и полезный салат! Салат с киноа, тунцом и овощами — это быстро, просто и полезно!
Киноа богат белком и клетчаткой, и особенно полезен тем, кто придерживается правильного питания.
Первым делом нужно сварить киноа. Промыть, и обжарить на сухой раскаленной сковороде до испарения влаги.
Залить водой, в соотношении 1:2, и варить 15-20 минут до готовности.
Подготовим овощи:
помидор нарезать некрупным кубиком
Огурец также нарезаем некрупным кубиком, добавляем к помидору
Красный сладкий перец очистить от семян и также нарезать
Нарезаю небольшой пучок зеленого лука, можно заменить на обычный репчатый лук, нарезать его четверть кольцами, добавить щепотку соли и сахара, немного помять, 5 минут дать помариноваться и добавить в салат.
Добавляем консервированный тунец
Пару столовых ложек готовой крупы киноа.
Соль по вкусу, столовая ложка оливкового масла и все перемешиваем!
Салат с киноа, овощами и тунцом готов!
Также при желании можно присыпать верх салата любыми семенами или семечками, это также придает вкус и аромат блюду.
Это очень вкусно, быстро, питательно и полезно!
Такой салат можно даже худеющим, можно даже на ночь!
Как всегда полную версию смотрите в видеоролике.
Всем приятного аппетита!
Видео:
Время приготовления: 5 мин.