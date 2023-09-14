Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом — ПП Рецепты с киноа

Ингредиенты:

томаты — 1 шт;

огурец — 1 шт;

перец сладкий красный — 1 шт;

лук зеленый — небольшой пучок;

тунец консервированный — 30 грамм;

масло оливковое — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

киноа готовая — 2 столовые ложки

Способ приготовления: Всем Привет!

Сегодня готовим простой, вкусный и полезный салат! Салат с киноа, тунцом и овощами — это быстро, просто и полезно!

Киноа богат белком и клетчаткой, и особенно полезен тем, кто придерживается правильного питания.

Первым делом нужно сварить киноа. Промыть, и обжарить на сухой раскаленной сковороде до испарения влаги.

Залить водой, в соотношении 1:2, и варить 15-20 минут до готовности.

Подготовим овощи:

помидор нарезать некрупным кубиком

Огурец также нарезаем некрупным кубиком, добавляем к помидору

Красный сладкий перец очистить от семян и также нарезать

Нарезаю небольшой пучок зеленого лука, можно заменить на обычный репчатый лук, нарезать его четверть кольцами, добавить щепотку соли и сахара, немного помять, 5 минут дать помариноваться и добавить в салат.

Добавляем консервированный тунец

Пару столовых ложек готовой крупы киноа.

Соль по вкусу, столовая ложка оливкового масла и все перемешиваем!

Салат с киноа, овощами и тунцом готов!

Также при желании можно присыпать верх салата любыми семенами или семечками, это также придает вкус и аромат блюду.

Это очень вкусно, быстро, питательно и полезно!

Такой салат можно даже худеющим, можно даже на ночь!

Как всегда полную версию смотрите в видеоролике.

Всем приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 5 мин.