Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом — ПП Рецепты с киноа

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом — ПП Рецепты с киноа

Ингредиенты:
томаты — 1 шт;
огурец — 1 шт;
перец сладкий красный — 1 шт;
лук зеленый — небольшой пучок;
тунец консервированный — 30 грамм;
масло оливковое — 1 столовая ложка;
соль — по вкусу;
киноа готовая — 2 столовые ложки
Способ приготовления: Всем Привет!

Сегодня готовим простой, вкусный и полезный салат! Салат с киноа, тунцом и овощами — это быстро, просто и полезно!

Киноа богат белком и клетчаткой, и особенно полезен тем, кто придерживается правильного питания.

Первым делом нужно сварить киноа. Промыть, и обжарить на сухой раскаленной сковороде до испарения влаги.

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Залить водой, в соотношении 1:2, и варить 15-20 минут до готовности.

Подготовим овощи:
помидор нарезать некрупным кубиком

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Огурец также нарезаем некрупным кубиком, добавляем к помидору

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Красный сладкий перец очистить от семян и также нарезать

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Нарезаю небольшой пучок зеленого лука, можно заменить на обычный репчатый лук, нарезать его четверть кольцами, добавить щепотку соли и сахара, немного помять, 5 минут дать помариноваться и добавить в салат.

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Добавляем консервированный тунец

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Пару столовых ложек готовой крупы киноа.

Рецепт: Салат с киноа, овощами и тунцом - ПП Рецепты с киноа

Соль по вкусу, столовая ложка оливкового масла и все перемешиваем!

Салат с киноа, овощами и тунцом готов!

Также при желании можно присыпать верх салата любыми семенами или семечками, это также придает вкус и аромат блюду.

Это очень вкусно, быстро, питательно и полезно!

Такой салат можно даже худеющим, можно даже на ночь!

Как всегда полную версию смотрите в видеоролике.

Всем приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 5 мин.

Что будем искать? Например,Человек