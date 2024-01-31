Заварное тесто для пельменей яйцом на кипятке

Заварное тесто для пельменей с яйцом на кипятке — основа для вкусного домашнего блюда, вариант, который проверен временем и подтвержден опытом кулинаров. Ингредиентами теста остаются мука с водой, яйцом и солью. Заваренная кипятком мука делает тесто очень пластичным. Его легко раскатать в тонкий пласт и пельмени сохраняют форму и целостность при варке, что немаловажно для каждой хозяйки.

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом

Пельмени, особенно домашние, любят во многих семьях. Приготовить или приобрести для них любой фарш и налепить пельмени – это одно дело. Другое дело – приготовить хорошее тесто. Вариантом такого теста может быть у вас, заварное тесто с яйцом и растительным маслом, которое отличают эластичность, податливость и при готовке – сохранения формы.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 3.5 ст.

Кипяток 200 мл.

Масло растительное 2 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль ½ ч.л.

Шаги 20 мин.

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом готовится просто. Сразу подготавливаются в указанном в рецепте количестве все ингредиенты, для замеса заварного теста. В посуду для замеса теста насыпается просеянная через сито мука. В горке муки делается небольшая воронка и в нее разбивается яйцо и насыпается соль. Ложкой желток и белок перемешиваются и наливаются две ложки растительного масла. При одновременном замесе теста, чтобы не свернулось яйцо, в него тонкой струей наливается крутой кипяток. Тесто замешивается, пока мука не заберет всю воду. Столешница присыпается мукой и на нее выкладывается комок теста. Затем замес продолжается руками в течение 10 минут, с подсыпанием небольшого количества муки. Замешенное тесто не должно прилипать к ладоням и получиться эластичным и однородным. Затем тесто скатывается в колобок, прикрывается салфеткой и оставляется на 5–10 минут для отдыха. По истечении этого времени, заварное тесто готово к формированию из него пельменей. Вкусных и удачных блюд!

Заварное тесто для пельменей на молоке

Вариант замеса заварного теста для пельменей на молоке менее универсальный, и это выбор хозяйки. Пельмени из такого теста лепятся легко, не требуют при этом лишней муки, швы целостность сохраняют хорошо, а готовые пельмени отличает изумительный насыщенный вкус. При замесе теста важно правильно соблюсти пропорцию ингредиентов, что будет хорошим подспорьем в исполнении рецепта.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 1.25 ст.

Молоко – 125 мл.

Масло сливочное – 25 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю с толстыми стенками или сотейник наливается молоко, кладется сливочное масло, насыпается немного соли и при помешивании ложкой эта масса доводится до кипения.

Шаг 2. Мука для теста просеивается через сито. Полстакана муки пересыпается в кипящее молоко, быстро ложкой перемешивается и заваривается.

Шаг 3. Затем к этому тесту разбивается одно яйцо и ложкой, а лучше миксером быстро перемешивается до однородного состояния.

Шаг 4. Затем досыпается остальная мука и замешивается тесто. Если яйцо большое, добавляется муки чуть больше.

Шаг 5. Тесто перекладывается на присыпанную мукой столешницу, и замес завершается руками. Затем тесто сворачивается в колобок, прикрывается салфеткой и оставляется на 30 минут для отдыха.

Шаг 6. По истечении этого времени из замешенного на молоке заварного теста можно формировать пельмени. Вкусных и удачных блюд!

Заварное тесто для пельменей в миксере

Для хозяек, которые часто работают с мукой, отличным помощниками для замеса теста будет кухонная техника и в частности планетарный миксер, ведь ручной замес – дело утомительное. В этом рецепте замешиваем миксером заварное тесто для пельменей, которое отличает мягкая и эластичная текстура в сравнении с обычным тестом. Используем программу для замеса теста, указанную в инструкции к прибору.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 10.

Ингредиенты:

Мука – 1 кг.

Кипяток – 2 ст.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмериваются в нужном количестве все ингредиенты для замеса заварного теста, ведь правильная их пропорция важна.

Шаг 2. В чашу миксера мука пересыпается через сито. К ней разбиваются два яйца, наливается растительное масло, насыпается соль и специальной насадкой эти ингредиенты перемешиваются.

Шаг 3. Не прекращая процесс замеса, к тесту тонкой струей наливается кипяток. Тесто замешивается до однородного состояния.

Шаг 4. Замешенное в миксере тесто получается достаточно клейким, но успевает немного остыть. Оно перекладывается на присыпанную мукой столешницу и замес завершается руками до того момента, пока тесто не перестанет прилипать к ладоням и столу.

Шаг 5. Затем тесто сворачивается в колобок, немного присыпается мукой и из него можно формировать пельмени. Удачных и вкусных блюд!

Тесто для пельменей на кипятке с уксусом

Вариантом эластичного и удобного в работе теста для пельменей будет у вас заварное тесто с добавлением уксуса. Кипяток в тандеме с уксусной кислотой хорошо развивает клейковину муки. Что увеличивает эластичность и прочность замешанного теста, а в готовых пельменях привкус уксуса совсем не ощущается. Пельмени получаются тонкими, беленькими и гладкими. Замес заварного теста с уксусом не отличается от обычного замеса.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 700 гр.

Кипяток – 2 ст.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мука просеивается через густое сито для обогащения ее кислородом и пересыпается в посуду для замеса теста.

Шаг 2. Затем к ней насыпается немного соли, разбивается яйцо и наливаются две ложки растительного масла.

Шаг 3. Затем к этим ингредиентам наливается столовая ложка уксуса.

Шаг 4. Тонкой струей к муке наливается крутой кипяток и ложкой или лопаткой тесто сразу активно замешивается.

Шаг 5. Затем тесто перекладывается на присыпанный мукой стол и уже руками продолжается замес. Общее время замеса заварного теста с уксусом должно быть не менее 12–15 минут. Замешенное тесто сворачивается в колобок, прикрывается салфеткой и оставляется для отдыха на 30 минут.

Шаг 6. По истечении времени отдыха тесто готово к формированию пельменей. Вкусных и удачных блюд!