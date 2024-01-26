Как быстро почистить гранат: 3 лучших и простых способа

Гранат – вкусный и полезный зимний фрукт. Однако его достаточно неудобно чистить, если не знаешь простой способ, как это сделать.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Гранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем. Употребляя его регулярно, у вас получится нормализовать давление, укрепить иммунитет и наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Стоит попробовать Закарпатские кифлики: готовим традиционную выпечку, которая станет вашей любимой

Лучшие способы почистить гранат

Есть множество способов почистить гранат. Предлагаем воспользоваться тремя из них. Эти методы действительно эффективны и просты.

Примерно-показательный способ

Такой способ подойдет, если гранат нужно почистить красиво. К примеру, для фруктового букета или к праздничному столу.

Возьмите гранат в руки и срежьте с него кожуру сверху, не затрагивая зерна. Сделайте несколько надрезов по всей поверхности сверху вниз, не дорезая до конца. Аккуратно раскройте гранат руками. Удалите белые перегородки и подавайте.

Радикальный способ

Этот метод подойдет, если гранатовые зерна нужны для салата.

Разрежьте гранат пополам, возьмите одну его часть и держите над сосудом кожурой вверх. Стучите ложкой или лопаткой по гранату до тех пор, пока все зерна не окажутся в тарелке. Не стоит поднимать гранат слишком высоко, чтобы брызги не разлетались.

Влажный способ

В данном варианте придется использовать воду. Он занимает больше времени, чем предыдущие два, но ни брызг, ни пятен от сока точно не будет.

Сначала отрежьте кожуру сверху «крышечкой». Сделайте на гранате несколько надрезов и окуните фрукт в глубокую миску, наполненную водой. Под водой руками достаньте зерна, затем пролейте воду через дуршлаг и отделите их от жидкости.

Вам будет интересно– как быстро почистить орехи.