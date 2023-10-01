ГлавнаяРецептыКак испечь пирог из четырех яблок и через 10 минут: простой рецепт выпечки к чаю Как испечь пирог из четырех яблок и через 10 минут: простой рецепт выпечки к чаю На чтение: 2 минуты Яблочный пирог – один из непременных признаков осени. То, что его нужно готовить долго и тяжело – это только миф, если под рукой правильный рецепт. НОВОСТИ ВКУСНО Этот рецепт станет настоящей находкой на случай, когда очень нужно что-то сладкое к чаю, но много времени на приготовление нет. Минимум усилий и ингредиентов для невероятного результата – именно то, о чем мечтает каждая хозяйка. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Рецепт яблочного пирога на сковороде Время: 1 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 3 яйца; – 150 грамм муки; – 4 яблока; – 200 грамм сахара; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 20 грамм сливочного масла; – 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину и нарезаем небольшими кусочками. Карамелизируем яблоки. Для этого берем сковороду, добавляем на нее сливочное масло. Когда оно растопится, добавляем 50 г сахара и лимонный сок. Перемешиваем и добавляем яблоки. Жарим 3 – 4 минуты на умеренном огне. Взбиваем яйца и сахар. Просеиваем муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем сухие ингредиенты в жидкость и перемешиваем до однородности. Добавляем в тесто яблоки и еще раз хорошо перемешиваем. Чистую сковороду смазываем маслом, застилаем пергаментом и выливаем тесто. Накрываем крышкой, ставим на самый маленький огонь и выпекаем 30 – 35 минут. Ни в коем случае не поднимаем крышку в первые 20 минут, иначе пирог упадет. Поделитесь с друзьями