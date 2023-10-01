Как испечь пирог из четырех яблок и через 10 минут: простой рецепт выпечки к чаю

Яблочный пирог – один из непременных признаков осени. То, что его нужно готовить долго и тяжело – это только миф, если под рукой правильный рецепт.

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Этот рецепт станет настоящей находкой на случай, когда очень нужно что-то сладкое к чаю, но много времени на приготовление нет. Минимум усилий и ингредиентов для невероятного результата – именно то, о чем мечтает каждая хозяйка.

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Рецепт яблочного пирога на сковороде

Время: 1 часа

Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 150 грамм муки;

– 4 яблока;

– 200 грамм сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 20 грамм сливочного масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление: