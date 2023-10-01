Почему есть руками вкуснее, чем приборами?

Вы наверняка замечали, что еда кажется вкуснее, если есть ее руками, а не приборами. «Рамблер» со ссылкой на исследование, проведенное газетой Daily Mail, попытался разобраться в этом феномене.

Издание Daily Mail провело опрос — в нем приняли участие 2500 человек. Почти 20% респондентов признались, что им приятнее есть пищу руками. Однако не все могут позволить себе делать так, ведь окружающие могут счесть это за нарушение этикета.

Профессор Чарльз Спенс из Оксфорда объяснил все с научной точки зрения. По словам ученого, с помощью рук человек лучше осознает, что потребляет. На фоне этого обостряются все рецепторы.

Также исследователи доказали, что люди, которые едят руками, обладают осознанными пищевыми привычками, реже набирают вес и испытывают меньше проблем с пищеварением. К тому же таким способом пища потребляется медленнее, чем приборами, — благодаря этому снижается риск развития диабета и инсулинорезистентности.

Главное, отмечают эксперты, не забывать про адекватную гигиену рук.