Как приготовить вкусную и сочную выпечку на кефире: секреты приготовления

Кефир имеет мягкую, нежную и нейтральную вкусовую привлекательность.

Это благодаря тому, что такой напиток содержит меньше жира, чем молоко, а также благодаря сбалансированному содержанию пищевых веществ.

Кефир прекрасно подходит для детей, поскольку он не содержит добавленного сахара. Напиток также стоит применять в кулинарии в качестве заменителя молока или смеси, рассказывает Архипова Юлия.

Он идеально подходит для выпечки и может быть использован для приготовления большого разнообразия блюд.

Пожалуй, рецепты выпечки на кефире могут составить самую большую часть кулинарии, благо их создано много.

Этот дешевый продукт часто остается недопитым. Что можно сделать с остатками кефира, если он день или два простоял в холодильнике? Большинство десертов на кефире можно быстро приготовить: пироги, оладьи, пирожки, печенье.

Особенности использования кефира для выпечки

1. Мягким и плотным тесто делает кефир. В частности, при добавлении в тесто его не нужно взбивать, а просто перемешать с мукой.

2. Кефир хорошо сочетается с содой, поэтому ее можно не гасить, а добавлять непосредственно в тесто.

3. Также кефир может заменить сметану или йогурт, что также допустимо.

4. Чтобы выпечка не получилась слишком сухой, кефир следует использовать комнатной температуры.

Секреты по выпечке с использованием просроченного кефира

Как правило, срок годности кефира — от 1 суток до 5 суток. Интересно, что в большинстве случаев закрытая упаковка будет стоять несколько суток после окончания срока годности, но открытая упаковка вскоре станет горькой.

Можно ли просроченный кефир использовать в выпечке? Осторожные хозяйки считают прокисший кефир нехорошим и выливают остатки.

Но именно он способен придать домашней выпечке чудесный аромат и легкую консистенцию. Для этих целей подойдет кефир без горького вкуса и заметного тухлого запаха.

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