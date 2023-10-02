Как найти хурму, которая не вяжет рот: отвечает Роскачество

В магазинах и на рынках уже появляется первая сезонная хурма. Правда, по вкусовым и ароматическим качествам эти плоды неидеальны — даже по цвету они блеклого желтоватого оттенка, а не оранжевые. Роскачество рассказало, как определить вкус хурмы до покупки. По словам экспертов, все зависит от формы фрукта.

Хурма, имеющая коническую форму, — это относительно молодой плод, который еще не дозрел, поэтому вяжущий вкус будет отчетливым и ярким. Он пропадет, когда хурма окончательно дозреет и станет мягкой, передает издание «Орелtimes» со ссылкой на специалистов ведомства.

Круглые или приплюснутые плоды красно-оранжевого цвета — идеальный вариант, если вы ищете в меру вяжущую и при этом сладкую хурму. При нажатии на продукт он должен слегка сжиматься, а не быть «непробиваемым».

Не беда, если вы купили недозревший фрукт: положите его в пакет и оставьте на пару дней при комнатной температуре. Так он дойдет до нужной степени зрелости быстрее.

Вяжущая хурма может быть опасна: в этом материале диетолог Наталья Сычева объяснила, какие последствия ждут человека при покупке «неправильного» фрукта.