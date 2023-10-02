ГлавнаяРецептыП’янка розкіш у кожній краплі: як зробити вино вдома – покроковий рецепт для початківців П’янка розкіш у кожній краплі: як зробити вино вдома – покроковий рецепт для початківців На чтение: 2 минуты Вино – це алкогольний напій, який виготовляється зі соку винограду або інших фруктів. Він так смакує за святковим столом, тому його точно слід мати у своїй коморі. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Первые следы виноделия ведут в античное Средиземноморье. Тогда оно готовилось в амфорах, а хранили его в пещерах или глубоких подвалах. Эти древние напитки отличались от современных вин по своему вкусу и качеству. Теперь вино готовить и хранить гораздо легче, поэтому обязательно попробуйте свои силы в этом направлении. Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут Рецепт домашнего вина Время: 2 часа Порций: 4 Особый напиток / Фото unsplash Ингредиенты: – 10 килограмм белого винограда; – 3 килограмма сахара. Приготовление: Чистыми руками или толкателем отделите виноград от гроздей и положите в эмалированную миску. Ягоды не нужно мыть. Разомните ягоды руками или пестиком и положите в миску. Затем накройте посуду несколькими слоями марли и оставьте на пять дней на солнечном месте. Перемешивайте смесь дважды в день ложкой. Затем виноград откиньте на дуршлаг, чтобы стек сок. Ягодный сок процедите через марлю. Затем смешайте процеженный сок с сахаром и разлейте по баночкам. Поместите перчатку вокруг горловины каждой банки, проткните отверстие пальцем и оставьте сок для брожения на 3 недели. Когда из перчатки выйдет воздух, аккуратно процедите напиток в бутылки. Укупорьте бутылки пробками и поставьте в прохладное место в месяц. За это время три раза перелейте вино в новые бутылки, оставив осадок в предыдущей емкости. После этого вино готово. Если хотите приготовить более крепкий напиток воспользуйтесь этим пошаговым рецептом медовухи. Поделитесь с друзьями