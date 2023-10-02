П’янка розкіш у кожній краплі: як зробити вино вдома – покроковий рецепт для початківців

Вино – це алкогольний напій, який виготовляється зі соку винограду або інших фруктів. Він так смакує за святковим столом, тому його точно слід мати у своїй коморі.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Первые следы виноделия ведут в античное Средиземноморье. Тогда оно готовилось в амфорах, а хранили его в пещерах или глубоких подвалах. Эти древние напитки отличались от современных вин по своему вкусу и качеству. Теперь вино готовить и хранить гораздо легче, поэтому обязательно попробуйте свои силы в этом направлении.

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Рецепт домашнего вина

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Особый напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 10 килограмм белого винограда;

– 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Чистыми руками или толкателем отделите виноград от гроздей и положите в эмалированную миску. Ягоды не нужно мыть.

Разомните ягоды руками или пестиком и положите в миску. Затем накройте посуду несколькими слоями марли и оставьте на пять дней на солнечном месте.

Перемешивайте смесь дважды в день ложкой.

Затем виноград откиньте на дуршлаг, чтобы стек сок.

Ягодный сок процедите через марлю.

Затем смешайте процеженный сок с сахаром и разлейте по баночкам. Поместите перчатку вокруг горловины каждой банки, проткните отверстие пальцем и оставьте сок для брожения на 3 недели.

Когда из перчатки выйдет воздух, аккуратно процедите напиток в бутылки.

Укупорьте бутылки пробками и поставьте в прохладное место в месяц.

За это время три раза перелейте вино в новые бутылки, оставив осадок в предыдущей емкости. После этого вино готово.

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