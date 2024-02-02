В нашей семье нежное куриное мясо в большем почете, чем свинина. И только муж до сих пор требует, чтобы раз в неделю я его кормила ресторанным стейком. А вот детям больше по вкусу самые нежные куриные котлеты: я готовлю их с добавлением одного плавленого сырка. Благодаря этому ингредиенту изделия выходят румяными снаружи и сочными внутри.

К таком основному, конечно, гарнир позарез не требуется. Но если вы заботитесь о сбалансированном питании ребенка, обязательно дополните котлеты овощным или злаковым гарниром. Подойдет и неунывающая классика — картофельное пюре, и что-то нестандартное, как пшенная каша по-дембельски.

Как приготовить самые нежные куриные котлеты

Рецепт этого блюда очень гибкий, поддается корректировке. К примеру, если вы фанат копченого сыра, используйте его вместо банальной «Дружбы». Основные ингредиенты вполне доступны как по цене, так и по популярности на прилавках. Поэтому ознакомьтесь с шагами приготовления и приступайте к готовке!

Ингредиенты

Куриное филе300 г Яйцо1 шт. Майонез2 ст. л. Плавленый сыр1 шт. Соль по вкусу Укроп0,5 пуч. Черный перец (молотый) по вкусу Чеснок2 зуб. Пшеничная мука1 ст. л.

Приготовление

Куриное филе нарежьте произвольно мелкими кусочками. Плавленый сыр натрите на крупной терке, предварительно забросив его в морозилку. Также можете порубить его мелкими кубиками. Зелень мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс. Смешайте подготовленные ингредиенты. К ним добавьте соль, перец и любимые специи. Сформируйте котлетки размером в треть ладони. Обжаривайте котлеты с обеих сторон на хорошо разогретом масле. Если вы не уверены в своей сковороде, обваляйте котлеты в панировочных сухарях и только затем обжаривайте.

Чтобы сделать вкус котлет ярче, кроме плавленого сыра, можете добавить в фарш мелко рубленые шампиньоны и копченую паприку. Такое блюдо приятно есть и без гарнира, просто положив котлетку на ломтик хлеба. Сразу вспоминается детство! Как вам идея?