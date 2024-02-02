В нашей семье нежное куриное мясо в большем почете, чем свинина. И только муж до сих пор требует, чтобы раз в неделю я его кормила ресторанным стейком. А вот детям больше по вкусу самые нежные куриные котлеты: я готовлю их с добавлением одного плавленого сырка. Благодаря этому ингредиенту изделия выходят румяными снаружи и сочными внутри.
К таком основному, конечно, гарнир позарез не требуется. Но если вы заботитесь о сбалансированном питании ребенка, обязательно дополните котлеты овощным или злаковым гарниром. Подойдет и неунывающая классика — картофельное пюре, и что-то нестандартное, как пшенная каша по-дембельски.
Как приготовить самые нежные куриные котлеты
Рецепт этого блюда очень гибкий, поддается корректировке. К примеру, если вы фанат копченого сыра, используйте его вместо банальной «Дружбы». Основные ингредиенты вполне доступны как по цене, так и по популярности на прилавках. Поэтому ознакомьтесь с шагами приготовления и приступайте к готовке!
Ингредиенты
Куриное филе300 г Яйцо1 шт. Майонез2 ст. л. Плавленый сыр1 шт. Соль по вкусу Укроп0,5 пуч. Черный перец (молотый) по вкусу Чеснок2 зуб. Пшеничная мука1 ст. л.
Приготовление
- Куриное филе нарежьте произвольно мелкими кусочками. Плавленый сыр натрите на крупной терке, предварительно забросив его в морозилку. Также можете порубить его мелкими кубиками.
Зелень мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс. Смешайте подготовленные ингредиенты. К ним добавьте соль, перец и любимые специи. Сформируйте котлетки размером в треть ладони. Обжаривайте котлеты с обеих сторон на хорошо разогретом масле. Если вы не уверены в своей сковороде, обваляйте котлеты в панировочных сухарях и только затем обжаривайте.
Чтобы сделать вкус котлет ярче, кроме плавленого сыра, можете добавить в фарш мелко рубленые шампиньоны и копченую паприку. Такое блюдо приятно есть и без гарнира, просто положив котлетку на ломтик хлеба. Сразу вспоминается детство! Как вам идея?