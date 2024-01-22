Как правильно чистить гранат: понадобится всего несколько минут

Так и хочется попробовать / Фото unsplash
Он должен быть достаточно тяжелым. Это будет доказательством того, что он достаточно спелый и содержит большое количество сока.
Как почистить гранат
Мякоть вокруг косточек очень сочная, она легко выливается из плода. Есть несколько способов, как очистить гранат без труда.
- Разрежьте гранат, как апельсин, и разломайте, удалив косточки. Не забывайте при необходимости почистить их от несъедобных белых оболочек.
- Разрежьте кожуру поперек граната, затем крепко сверните ее, чтобы открыть. Поместите половину в руку кожей вверх и постучите по ней молотком для мяса. Семена выпадут вам на руку.
Очищенный гранат можно добавить в мясо или кускус, а еще это отличный ингредиент для салата.
Как приготовить идеальную рыбу: узнайте все детали.