Как правильно чистить гранат: понадобится всего несколько минут

Гранат – отличный фрукт, который можно употреблять в качестве десерта или добавить в различные закуски. Есть несколько простых и быстрых методов его очищения.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Этот фрукт – идеальное дополнение к сладким блюдам и фруктовым десертам. Чистка граната может быть задачей, которая выглядит сложнее, чем есть на самом деле.

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Как выбрать гранат

Съедобная часть плода, то есть его семена, скрыта под толстой кожурой. Как выбрать гранат, чтобы не жалеть о покупке? Кожа должна быть гладкой, блестящей, без пятен и не слишком жесткой. Если вы найдете такой плод, возьмите его в руку.