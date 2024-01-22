Люди делятся на два типа: любящие дрожжевые и обожающие песочные рогалики. Если вы относитесь к первой категории, тогда у нас для вас отличная новость. Сегодня наша редакция поделится тем, как приготовить самые румяные и вкусные рогалики с яблоком и корицей.

Рецепт этой выпечки вам точно следует сохранить, если вы хотите побаловать своих родных необычайно ароматным и аппетитным десертом. Тесто получится воздушным, а начинка — просто бесподобной!

Как испечь ароматные рогалики с яблоком и корицей

Готовя фруктовое наполнение для этого сладкого блюда, будьте очень осторожными. Яблоки в процессе тушения должны стать мягкими, при этом следует, чтобы они хорошо держали форму. Не передержите фрукты на сковороде. В ином случае они превратятся в кашу.

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Сухие дрожжи9 г Сахар160 г Молоко70 мл Вода50 мл Яйцо4 шт. Соль6 г Сливочное масло65 г Яблоко900 г Ванилин1 щеп. Корица по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость вливаем 50 мл теплого молока и такое же количество теплой воды. Перемешиваем. Всыпаем дрожжи и 25 г сахара. Снова перемешиваем. Оставляем смесь на 15 минут при комнатной температуре.В отдельную большую миску вбиваем 3 яйца. Всыпаем к ним соль и 50 г сахара. Взбиваем всё при помощи венчика. Вливаем в яичную смесь дрожжевой раствор. Хорошенько перемешиваем.В полученную смесь постепенно вводим просеянную пшеничную муку. Замешиваем мягкое тесто. Перекладываем его на стол. Подмешиваем в тесто 45 г размягченного сливочного масла, нарезанного кубиками. Работаем с тестом, пока не добьемся нужной консистенции. Оно должно быть мягким, эластичным, не липнущим к рукам. Помещаем тесто в емкость, смазанную маслом. Отправляем его на 2 часа в тепло. За это время 1 раз обминаем тесто.Готовим фруктовую начинку. Очищаем яблоки от кожуры. Аккуратно удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукты небольшим кубиком. Выкладываем их на разогретую сковороду с оставшимся растопленным сливочным маслом.Добавляем к яблокам 70 г сахара, ванилин и молотую корицу по вкусу. Перемешиваем всё. Готовим фрукты на сковороде до мягкости. Выключаем огонь. Даем начинке остыть.Выкладываем тесто на стол. Обминаем его и разделяем на 3 части, каждую из которых раскатываем в тонкий круглый пласт. Каждую заготовку разрезаем на 8 треугольников. На широкую часть теста выкладываем по 1 ч. л. начинки (с горкой), отступая немного от края. Боковыми концами прикрываем яблоки. Затем сворачиваем всё в рулет, формируя рогалик.Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем их полотенцем. Оставляем будущие рогалики для расстойки теста на полчаса при комнатной температуре.В небольшой емкости взбиваем яйцо с оставшимся молоком. Смазываем полученной смесью рогалики. Сверху присыпаем их небольшим количеством сахара. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

Из того количества продуктов, которое указано в рецепте, у вас получится 24 рогалика. Так как они достаточно крупные, выпекать следует по 12 заготовок на противне (в 2 захода). Ориентируйтесь на мощность своей духовки, готовя рогалики. Доставайте их при появлении аппетитного румянца.