Рецепт: Вяленые сливы с чесноком — в электросушилке

Ингредиенты:

сливы — 600 г;

масло подсолнечное — 100 мл;

соль с травами — по вкусу;

чеснок — 3 зубчика

Способ приготовления: Вяленые сливы готовятся просто, по принципу вяленых помидор. Если вам нравятся вяленые помидоры с чесноком, то обязательно попробуйте и сливы (должно понравится). Готовлю я с помощью электросушилки это очень упрощает процесс готовки, но можно приготовить такую закуску и с помощью духовки.

Вяленые сливы прекрасная закуска, подойдет для канапе и бутербродов, можно подать с сырной тарелкой, к мясу.

Сливы помоем, разрезаем по палам и удаляем косточки с мягкими сливами это будет сделать сложно. Поэтому для такой закуски лучше использовать плотные сливы, не мягкие.

Выкладываем половинки слив срезом вверх на поднос электросушилки.

Сушим примерно 5-6 часов при 70 градусов.

Если у вас духовка: выкладываете сливы на противень застекленную пергаментной бумагой. Сушим сливы при 100 градусах 2-4 часа.

Время сушки нужно регулировать и контролировать, так как время сушки будет зависит от размера и сочности слив, а так же ориентироваться на свою духовку.

Чеснок очистим и нарежем лепестками.

В чистые банки выкладываем чередуя слои, слой вяленых слив, слой чеснока.

Заливаем маслов, плотно закрываем крышкой и убираем в холодильник, что бы настоялся.

Хранить такую заготовку закуску можно в холодильнике 2-3 месяца.

Время приготовления: 4 ч. Примерная стоимость порции: 50 руб.