Как правильно есть имбирь: ошибки многих — не все об этом знают

Травянистое растение из семейства Имбирные еще называют «рогатый корень». Приспособлен к выращиванию в теплой влажной среде.

Срок созревания составляет 4-5 месяцев. Имбирь нашел применение в кулинарии и медицине, обусловленное своеобразным химическим и минеральным содержанием.

Это витамины группы В, А, С, аминокислоты, эфирные масла, углеводы, цинк, железо, магний, фосфор, калий, кальций.

В домашних рецептах отмечают его противовоспалительные и противовирусные способности, антибактериальные и спазмолитические действия, ранозаживляющие и ветрогонные свойства.

Упоминают лечение артритов и отеков, снижение холестерина и кровяного давления, нейтрализацию ядов и физической усталости.

Основная миссия этого уникального растения в совокупной терапии доставить полезные ингредиенты до каждой клеточки. Это может быть порошок или масло, свежий корень или сушеный, настойка или отвар.

Чай для укрепления иммунной системы и профилактики простудных заболеваний: имбирный корень очищают, нарезают 5 долек и выкладывают в эмалированную емкость, залитую 0,5 л воды.

Доводят до кипения и на небольшом огне выдерживают 15 минут. Настаивают, прибавляют по вкусу лимонный сок, мед и щепотку черного молотого перца. Пьют горячим.

Лечебный компресс при головных, суставных и мышечных болях: имбирный порошок – 2 чайные ложки размешивают горячей водой до состояния густой сметаны.

Добавляют пять капель виноградного масла. На больное место прикладывают салфетку со снадобьем, прикрывают пищевой пленкой и фиксируют повязкой на один час.

Настойка при диабете 2 типа: вымытый и очищенный корень имбиря режут кольцами. Укладывают в банку вместе с кусочками одного лимона, заливают кипятком – 1 л. Выдерживают 2 часа. Принимают натощак 3 раза в день по 100 мл.

Имбирный отвар для прибавления в чай: готовят на водяной бане 20 минут – к 2 столовым ложкам натертого корня вливают стакан холодной воды. Настаивают под крышкой до остывания. Используют по необходимости, хранят в закрытой посуде в холодильнике.

Для улучшения пищеварения и выведения токсинов: натертый свежий корень – 1 чайная ложка и несколько капель сока лимона или лайма принимают перед едой.

Примочки при воспалении слизистой рта: отвар мяты с чайной ложкой имбирного сока используют после еды как антибактериальное средство.

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