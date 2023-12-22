Запеченная скумбрия с картошкой на праздничный стол

Вместо бутербродов с красной рыбой и морского коктейля в этом году на праздничный стол поставлю кое-что не менее экзотичное. Запеченная скумбрия на подушке из картофеля покорила мое сердечко еще пару месяцев назад, когда я впервые попробовала блюдо на именинах кумы. С тех пор ее и салат «Глаз Дракона» готовила уже несколько раз. Набиваю руку перед Новым годом.

Что ни говорите, а экономить на новогодней трапезе не стоит. Ведь как начнёшь год, так его и проведешь. С дрогой стороны, можно подготовить настолько шикарный стол из вполне доступных продуктов, что гости ахнут. Доказательства по ссылке.

Как подать рыбу на праздничный стол: запеченная скумбрия

Для приготовления данного блюдо я использовала свежезамороженную скумбрию: 2 тушки приблизительно одинакового размера. Их я заранее достала из морозилки и дождалась, пока они полностью разморозятся. В это время можно подготовить остальные ингредиенты. К примеру, почистить овощи, подготовить специи.

Ингредиенты

Скумбрия2 шт. Картофель4 шт. Приправа для картофеля1 ч. л. Приправа для рыбы1 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Лук1 шт. Чесночный порошок1 ч. л. Кориандр1 ч. л. Соевый соус4 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Соль3 щеп. Лимонный сок по вкусу Паприка1 ч. л.

Приготовление

Удалите тушкам сперва головы, хвосты и плавники, а затем — хребты и внутренности. Разрезайте рыбу вдоль хребта, и обязательно уберите пленки. Острыми ножницами сделайте разрезы, как на картинке, не доходя до центра. Слегка посолите и поперчите филе, оставьте его минут на 15. Тем временем нарежьте картошку пластинами и пересыпьте в отдельной миске приправами и специями по вкусу. Залейте картофель 2 ст. л. масла. Перемешайте и пересыпьте картошку в форму, выстеленную фольгой. Запекайте овощ в духовке, разогретой до 200 градусов, 20 минут. Теперь пересыпьте картошку луком, нарезанным тонкими полукольцами, и выложите сверху рыбу, кожурой вверх. Паприку смешайте с сухим чесноком и кориандром. Добавьте растительное масло и соевый соус. Смешайте. Этой смесью перемажьте рыбу. Накройте форму с блюдом смоченным в воде пергаментом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Готовое блюдо еще горячим переложите на раздаточную тарелку или подавайте к столу в той же форме, в которой оно готовилось. К запеченной скумбрии в закуску прекрасно подойдет маринованные и квашеные овощи, а также салаты со свежей капустой. Готовьте, а результатами обязательно делитесь в комментариях!