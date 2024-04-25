Как правильно готовить баклажаны: типичные ошибки хозяек

Чтобы приготовить баклажан, сначала нужно удалить его горечь.

Также необходимо знать, какие части баклажана не должны присутствовать в вашем блюде.

— Кожица баклажана съедобна. При обжаривании или панировке баклажана не следует снимать с него кожуру.

Если очистить баклажан от кожуры, то при жарке или панировке он станет кашеобразным, рассказывает Архипова Юлия.

— По внешнему виду «мякоть» баклажана должна быть кремовой или бледной и не иметь странных пятен. Потемневшие, покоробленные или ушибленные части следует удалять, так как они имеют неприятный прогорклый вкус.

Нужно ли солить баклажаны перед приготовлением

Это довольно спорный вопрос. Соление баклажанов имеет ряд последствий. Во-первых, соль притягивает и высасывает из него соки, которые содержат горечь.

Кроме того, соль стягивает, уплотняет и всасывает, что не позволяет баклажану впитывать большое количество жира при жарке.

Новые сорта баклажанов не содержат столько горечи и не нуждаются в большом количестве соли. Баклажаны, привезенные из Японии, из Китая, не нуждаются в обработке солью.

— Если вы собираетесь солить баклажаны, то перед приготовлением нарежьте их в нужной форме, а затем добавьте соль. Желательно, чтобы это была морская соль.

Затем слейте воду в дуршлаге в течение не менее 1 часа, рекомендуется больше.

Перед тем как выложить его в блюдо, необходимо убедиться, что на нем больше нет соли и он хорошо промыт.

Положите баклажан между двумя слоями кухонной бумаги и слегка придавите, чтобы соки из мякоти впитались и высушили его.

Если вы не хотите солить баклажан, то после того, как его нарежете, положите в стеклянную посуду. Уберите в морозильную камеру на 4 часа, а затем разморозьте при комнатной температуре и слегка отожмите, чтобы выпустить больше жидкости и удалить горечь.

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