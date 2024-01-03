Классические голубцы в духовке под сыром

Уже давно не тушу голубцы в казане. Хоть по ингредиентам и предпочитаю придерживаться классического рецепта, способ приготовления поменяла. Теперь заворачиваю голубчики один за другим и складываю их в хорошо смазанную маслом форму для запекания. Чтобы голубцы в духовке хорошенько пропеклись, заливаю их волшебной подливой.

Моя мама всегда тушила голубцы в сметанно-томатном соусе. Иногда вместо белокочанной капусты она использовала савойскую. По такому рецепту блюдо выходило особо мягким и нежным. Но не на каждый день. Всё же куда более бюджетно и привычнее угощаться классическими голубцами. Хоть и запеченными под сыром.

Как приготовить голубцы в духовке под сыром

Для приготовления этого блюда вам понадобится оригинальный набор продуктов на голубцы. Я предпочитаю использовать мясной фарш, но вы можете заменить его как говяжьим, так и смешанным. Также позаботьтесь о наличии упаковки сметаны и твердого сыра. Эти ингредиенты обеспечат сочность голубцов.

Ингредиенты

Куриный фарш150 г Рис500 г Лук1 шт. Капуста белокочанная1 шт. Морковь1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Твердый сыр100 г Сметана150 г Укроп20 г Петрушка20 г Подсолнечное масло5 ст. л. Чеснок5 зуб. Помидор2 шт.

Приготовление

Подготовьте капусту. Удалите сухие и поврежденные верхние листья, удалите кочерыжку. Поместите кочан в микроволновку и установите мощность 900 Вт. Включите прибор на 10 минут. Далее опустите кочерыжку в холодную воду. Конечно, вы можете приготовить листья капусты и более привычным для себя способом. Рис отварите до полуготовности. Луковицу нашинкуйте, а морковь натрите на средней терке. Обжарьте овощи на растительном масле. Когда рис с зажаркой полностью остынут, соедините их с фаршем. Посолите и поперчите по вкусу. Заверните начинку в капустные листья. Голубцы плотно уложите в форму для выпекания, смазанную маслом. Налейте в нее немного воды. Закройте противень фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Пока голубцы готовятся, нарежьте помидоры, порубите зелень и выдавите чеснок. Все соедините, добавьте сметану и натёртый на крупной терке сыр. Посолите и поперчить по вкусу, перемешайте. Через полчаса уберите фольгу и распределить заливку равномерно поверх голубцов. Готовьте блюдо еще 15 минут.

Горячие голубцы прямо в форме можно подавать к столу. Несмотря на то, что они будут супермягкими, каждый голубчик будет держать форму, а начинка внутри окажется нежной и тающей. От такого ужена не откажется даже самый капризный ребенок!