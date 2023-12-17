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Как правильно готовить Оливье: классический рецепт культового салата на Новый год

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Как правильно готовить Оливье: классический рецепт культового салата на Новый год

Оливье – традиционное блюдо на Новый год. Несмотря на огромное количество вариаций, большинство предпочитает классическую.

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Вот уже много лет этот салат создает праздничное настроение вместе с новогодней елкой, щедривками, пузырьками игристого и подарками. Воспользуйтесь этим простым традиционным рецептом Оливье на основе колбасы – он удастся отличным.

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Классический рецепт Оливье

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 вареных картофелины;
– 1 морковка;
– 4 яйца;
– 400 граммов докторской колбасы;
– 4 маринованные огурца;
– 200 граммов консервированного горошка;
– 200 – 300 граммов майонеза;
– укроп, петрушка, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите морковь и картофель до готовности. Достаньте овощи из воды, чтобы они охладились.
  2. Нарежьте мелкими кубиками очищенные вареные яйца, картофель, колбасу и морковь.
  3. Огурцы нарежьте и немного отожмите, чтобы в салате не было жидкости.
  4. Слейте воду из горошка и добавьте его к остальным ингредиентам. Нарежьте зелень и вместе с огурцом отправьте в миску.
  5. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

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