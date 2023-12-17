ГлавнаяРецептыКак правильно готовить Оливье: классический рецепт культового салата на Новый год Как правильно готовить Оливье: классический рецепт культового салата на Новый год На чтение: 1 минута Оливье – традиционное блюдо на Новый год. Несмотря на огромное количество вариаций, большинство предпочитает классическую. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вот уже много лет этот салат создает праздничное настроение вместе с новогодней елкой, щедривками, пузырьками игристого и подарками. Воспользуйтесь этим простым традиционным рецептом Оливье на основе колбасы – он удастся отличным. Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники Классический рецепт Оливье Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 вареных картофелины; – 1 морковка; – 4 яйца; – 400 граммов докторской колбасы; – 4 маринованные огурца; – 200 граммов консервированного горошка; – 200 – 300 граммов майонеза; – укроп, петрушка, соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Отварите морковь и картофель до готовности. Достаньте овощи из воды, чтобы они охладились. Нарежьте мелкими кубиками очищенные вареные яйца, картофель, колбасу и морковь. Огурцы нарежьте и немного отожмите, чтобы в салате не было жидкости. Слейте воду из горошка и добавьте его к остальным ингредиентам. Нарежьте зелень и вместе с огурцом отправьте в миску. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Ищете вкусные и интересные рецепты на Новый год? Попробуйте приготовить суши-торт – он отлично заменит любой праздничный салат. Поделитесь с друзьями