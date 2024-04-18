ГлавнаяРецептыВы забудете о котлетах: готовим мясной рулет, который сразу станет вашим любимцем Вы забудете о котлетах: готовим мясной рулет, который сразу станет вашим любимцем На чтение: 2 минуты Мясной рулет в тесте – это блюдо, которое вам точно нужно попробовать. Сочное мясо и нежное тесто образуют такую вкусовую гармонию, что от нее легко можно потерять голову. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это блюдо часто выбирают вместо котлет. Вполне логично: усилий нужно меньше, а на жертвы по вкусу вы точно не будете жаловаться. Попробуйте раз – и вы вернетесь к нему снова. Читайте также Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Рецепт мясного рулета в тесте Время: 2,5 часа Порций: 4 Ингредиенты: тесто: – 100 грамм сметаны; – 100 грамм сливочного масла; – 250 грамм муки; – щепотка соли; – 1/4 чайной ложки разрыхлителя; начинка: – 450 грамм фарша; – 2 луковицы; – по 120 грамм твердого сыра и моцареллы; – 1 яйцо; – 50 грамм панировочных сухарей; – соль, перец, специи и зелень по вкусу. Приготовление: Муку просеиваем и смешиваем с солью и разрыхлителем. Добавляем размягченное масло и делаем из массы крошку. Добавляем сметану, вымешиваем тесто и ставим на час в холодильник. Фарш заправляем луком, добавляем яйцо, солим, перчим. Выкладываем фарш на пленку, прокатываем в прямоугольник, смазываем сметаной, посыпаем сыром, укропом и специями. Сворачиваем рулет. Выкладываем рулет на раскатанное тесто и заворачиваем его. Выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем взбитым яйцом и выпекаем 40 – 50 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Это очень вкусно: готовим пирог с колбасой и сыром. Поделитесь с друзьями