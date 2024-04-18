Вы забудете о котлетах: готовим мясной рулет, который сразу станет вашим любимцем

Мясной рулет в тесте – это блюдо, которое вам точно нужно попробовать. Сочное мясо и нежное тесто образуют такую вкусовую гармонию, что от нее легко можно потерять голову.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это блюдо часто выбирают вместо котлет. Вполне логично: усилий нужно меньше, а на жертвы по вкусу вы точно не будете жаловаться. Попробуйте раз – и вы вернетесь к нему снова.

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Рецепт мясного рулета в тесте

Время: 2,5 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 100 грамм сметаны;

– 100 грамм сливочного масла;

– 250 грамм муки;

– щепотка соли;

– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;

начинка:

– 450 грамм фарша;

– 2 луковицы;

– по 120 грамм твердого сыра и моцареллы;

– 1 яйцо;

– 50 грамм панировочных сухарей;

– соль, перец, специи и зелень по вкусу.

Приготовление:

Муку просеиваем и смешиваем с солью и разрыхлителем. Добавляем размягченное масло и делаем из массы крошку. Добавляем сметану, вымешиваем тесто и ставим на час в холодильник. Фарш заправляем луком, добавляем яйцо, солим, перчим. Выкладываем фарш на пленку, прокатываем в прямоугольник, смазываем сметаной, посыпаем сыром, укропом и специями. Сворачиваем рулет. Выкладываем рулет на раскатанное тесто и заворачиваем его. Выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем взбитым яйцом и выпекаем 40 – 50 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: готовим пирог с колбасой и сыром.