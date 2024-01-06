Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат со свеклой и маринованным луком. Шампиньоны можно взять консервированные, чтобы сократить время готовки. Также подойдут любые другие маринованные грибы. Вместо петрушки можно использовать кинзу, если любите. Свекла и маринованный лук — интересное сочетание, которое я рекомендую всем попробовать! Такой салат может разнообразить ваш повседневный рацион.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Лук / Свекла / Репчатый лук Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Свекла 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Шампиньоны 100-120 Грамм

Майонез 1-2 Ст. ложек

Горчица зернистая 1 Чайная ложка

Лавровый лист 1 Штука

Уксус 9% 1 Ст. ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Вода 180 Миллилитров

Петрушка 20 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

61 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат со свеклой и маринованным луком»

Подготовьте все ингредиенты.

Репчатый лук нарежьте полукольцами. Вскипятите воду с солью, сахаром и уксусом. Залейте получившимся маринадом лук, накройте сверху тарелкой. Оставьте на 30 минут.

Свеклу отварите до готовности и остудите.

Шампиньоны промойте, отварите с лавровым листом в кипящей подсоленной воде 20 минут. Воду слейте, грибы остудите.

Очистите свеклу и нарежьте на кубики небольшого размера. С маринованного лука слейте воду, мелко нарежьте и добавьте в миску. Шампиньоны нарежьте на 2-4 части.

Добавьте в миску крупно порубленную петрушку.

Заправьте салат майонезом и зерновой горчицей. Перемешайте.

Салат со свеклой и маринованным луком готов, приятного вам аппетита!