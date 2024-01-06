Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат со свеклой и маринованным луком. Шампиньоны можно взять консервированные, чтобы сократить время готовки. Также подойдут любые другие маринованные грибы. Вместо петрушки можно использовать кинзу, если любите. Свекла и маринованный лук — интересное сочетание, которое я рекомендую всем попробовать! Такой салат может разнообразить ваш повседневный рацион.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Лук / Свекла / Репчатый лук Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Шампиньоны 100-120 Грамм
- Майонез 1-2 Ст. ложек
- Горчица зернистая 1 Чайная ложка
- Лавровый лист 1 Штука
- Уксус 9% 1 Ст. ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Вода 180 Миллилитров
- Петрушка 20 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
61 ккал
Калорийность
4 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат со свеклой и маринованным луком»
Подготовьте все ингредиенты.
Репчатый лук нарежьте полукольцами. Вскипятите воду с солью, сахаром и уксусом. Залейте получившимся маринадом лук, накройте сверху тарелкой. Оставьте на 30 минут.
Свеклу отварите до готовности и остудите.
Шампиньоны промойте, отварите с лавровым листом в кипящей подсоленной воде 20 минут. Воду слейте, грибы остудите.
Очистите свеклу и нарежьте на кубики небольшого размера. С маринованного лука слейте воду, мелко нарежьте и добавьте в миску. Шампиньоны нарежьте на 2-4 части.
Добавьте в миску крупно порубленную петрушку.
Заправьте салат майонезом и зерновой горчицей. Перемешайте.
Салат со свеклой и маринованным луком готов, приятного вам аппетита!