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Салат со свеклой и маринованным луком

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Салат со свеклой и маринованным луком

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат со свеклой и маринованным луком. Шампиньоны можно взять консервированные, чтобы сократить время готовки. Также подойдут любые другие маринованные грибы. Вместо петрушки можно использовать кинзу, если любите. Свекла и маринованный лук — интересное сочетание, которое я рекомендую всем попробовать! Такой салат может разнообразить ваш повседневный рацион.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Лук / Свекла / Репчатый лук Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла 1 Штука
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Шампиньоны 100-120 Грамм
  • Майонез 1-2 Ст. ложек
  • Горчица зернистая 1 Чайная ложка
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Уксус 9% 1 Ст. ложка
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Вода 180 Миллилитров
  • Петрушка 20 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

61 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат со свеклой и маринованным луком»

Салат со свеклой и маринованным луком

Подготовьте все ингредиенты.

Салат со свеклой и маринованным луком

Репчатый лук нарежьте полукольцами. Вскипятите воду с солью, сахаром и уксусом. Залейте получившимся маринадом лук, накройте сверху тарелкой. Оставьте на 30 минут.

Салат со свеклой и маринованным луком

Свеклу отварите до готовности и остудите.

Салат со свеклой и маринованным луком

Шампиньоны промойте, отварите с лавровым листом в кипящей подсоленной воде 20 минут. Воду слейте, грибы остудите.

Салат со свеклой и маринованным луком

Очистите свеклу и нарежьте на кубики небольшого размера. С маринованного лука слейте воду, мелко нарежьте и добавьте в миску. Шампиньоны нарежьте на 2-4 части.

Салат со свеклой и маринованным луком

Добавьте в миску крупно порубленную петрушку.

Салат со свеклой и маринованным луком

Заправьте салат майонезом и зерновой горчицей. Перемешайте.

Салат со свеклой и маринованным луком

Салат со свеклой и маринованным луком готов, приятного вам аппетита!

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