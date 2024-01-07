Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда

Такой суп обычно готовят в Польше. И он отлично согревает холодными вечерами.

Если любите сытные вкусные супы, то вам стоит попробовать именно этот. Он густой, не слишком калорийный и может стать отличным обедом, или ужином. Рецептом поделились на сайте Good Food.

Картофельный суп

Ингредиенты:

1½ литра овощного или куриного бульона;

5 картофелин, очищенных и нарезанных кубиками;

1 морковь, очищенная и нарезанная кубиками;

2 лавровых листа;

5 горошин душистого перца;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 луковица, нарезанная кубиками;

1 столовая ложка муки;

2 столовые ложки растительного масла;

2 ломтика хлеба, нарезанные кубиками;

петрушка;

50 г бекона, обжаренного до хруста (по желанию).

Вылейте бульон в большую кастрюлю и доведите до кипения, затем добавьте картофель и морковь вместе с лавровым листом и горошинами душистого перца. Накройте крышкой и готовьте на среднем или слабом огне 30 минут или пока овощи не станут очень мягкими. Если бульона нет, можно использовать просто воду.

Нагрейте сливочное масло на сковороде и обжаривайте лук 8–10 минут или пока он не станет мягким и слегка золотистым. Добавьте муку, перемешайте, чтобы получился густой соус и готовьте до золотистого цвета. Добавьте 2 столовые ложки овощного бульона в соус и перемешайте до получения однородной массы, затем влейте его в остальной бульон и перемешайте до однородного состояния. Снова доведите суп до кипения и варите 1 час. Картофель разварится, и суп загустеет.

Нагрейте масло на сковороде и обжарьте хлеб, пока он не подрумянится и не станет хрустящим. Хорошо приправьте, затем добавьте в суп рубленую петрушку. По желанию в суп можно также добавить кусочки жареной колбасы, или бекона.

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