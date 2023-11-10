Описание приготовления:
Попробуйте невероятно вкусный микс поджаренной картофельной соломки и сочного салата под ней! Вы точно будете в восторге! Гости попросят у вас рецепт этого блюда, а вам останется лишь решить — делиться им с ними или нет! В любом случае — все останутся довольны!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Бедрышки куриные 450 Грамм (отварные)
- Шампиньоны консервированные 150 Грамм
- Сыр 120 Грамм (твердый)
- Яйцo 5 Штук (отварное)
- Майонез 3 Ст. ложки
- Картофель 2 Штуки (крупный)
- Масло растительное 250 Миллилитров
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный 2 Щепотки
- Лист салатный 2-3 Штук (для украшения)
- Лук зеленый 2-3 Штук
- Укроп 1-2 Штук (для украшения)
Количество порций 4
Калорийность
180 ккал
Калорийность
6 г
Белки
16 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Гнездо Дракона" на Новый год»
Подготовьте указанные ингредиенты.
Выберите длинный крупный картофель, чтобы он нарезался длинными ломтиками. Очистите его от кожуры и промойте в воде. Натрите на терке для моркови по-корейски. Выложите в глубокую емкость и залейте холодной водой. Промойте и залейте еще несколько раз, вымывая крахмал.
Отожмите маринованные шампиньоны от маринада и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в салатник.
Разберите отварные части курицы руками, косточки удалите, а мякоть нарежьте небольшими кубиками и добавьте к грибам.
Нарежьте такими же кубиками и твердый сыр любого сорта. Добавьте в емкость.
Нарежьте 2 отварных куриных яйца и измельчите промытый зеленый лук. Всыпьте нарезки к остальным ингредиентам. 3 отварных куриных яйца оставьте для украшения салата.
Выложите майонез любой жирности, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте между собой все ингредиенты.
Выложите их на тарелку в виде горки и сделайте в ней небольшое углубление. Поместите салат в холодильник.
Натертый картофель по частям выложите на бумажную салфетку, удаляя лишнюю влагу. Промокните еще одной салфеткой.
В сковороде разогрейте растительное масло до кипения, включив максимальный нагрев. Выложите по частям картофельную нарезку и обжарьте ее до румяности. На это уйдет примерно 5-7 минут на одну порцию. Затем выложите поджаренный картофель на салфетку, а на сковороду добавьте еще порцию и т.д.
Остудите румяную картофельную соломку и выложите сверху на салат. По бокам украсьте салат салатным листом.
Выложите сверху отварные куриные яйца, украсьте свежей зеленью и подайте приготовленное блюдо к столу. Счастливого вам Нового года!