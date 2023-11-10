Описание приготовления:

Попробуйте невероятно вкусный микс поджаренной картофельной соломки и сочного салата под ней! Вы точно будете в восторге! Гости попросят у вас рецепт этого блюда, а вам останется лишь решить — делиться им с ними или нет! В любом случае — все останутся довольны!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Бедрышки куриные 450 Грамм (отварные)

Шампиньоны консервированные 150 Грамм

Сыр 120 Грамм (твердый)

Яйцo 5 Штук (отварное)

Майонез 3 Ст. ложки

Картофель 2 Штуки (крупный)

Масло растительное 250 Миллилитров

Соль 3 Щепотки

Перец черный 2 Щепотки

Лист салатный 2-3 Штук (для украшения)

Лук зеленый 2-3 Штук

Укроп 1-2 Штук (для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

180 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Гнездо Дракона" на Новый год»

Подготовьте указанные ингредиенты.

Выберите длинный крупный картофель, чтобы он нарезался длинными ломтиками. Очистите его от кожуры и промойте в воде. Натрите на терке для моркови по-корейски. Выложите в глубокую емкость и залейте холодной водой. Промойте и залейте еще несколько раз, вымывая крахмал.

Отожмите маринованные шампиньоны от маринада и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в салатник.

Разберите отварные части курицы руками, косточки удалите, а мякоть нарежьте небольшими кубиками и добавьте к грибам.

Нарежьте такими же кубиками и твердый сыр любого сорта. Добавьте в емкость.

Нарежьте 2 отварных куриных яйца и измельчите промытый зеленый лук. Всыпьте нарезки к остальным ингредиентам. 3 отварных куриных яйца оставьте для украшения салата.

Выложите майонез любой жирности, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте между собой все ингредиенты.

Выложите их на тарелку в виде горки и сделайте в ней небольшое углубление. Поместите салат в холодильник.

Натертый картофель по частям выложите на бумажную салфетку, удаляя лишнюю влагу. Промокните еще одной салфеткой.

В сковороде разогрейте растительное масло до кипения, включив максимальный нагрев. Выложите по частям картофельную нарезку и обжарьте ее до румяности. На это уйдет примерно 5-7 минут на одну порцию. Затем выложите поджаренный картофель на салфетку, а на сковороду добавьте еще порцию и т.д.

Остудите румяную картофельную соломку и выложите сверху на салат. По бокам украсьте салат салатным листом.

Выложите сверху отварные куриные яйца, украсьте свежей зеленью и подайте приготовленное блюдо к столу. Счастливого вам Нового года!