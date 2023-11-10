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Салат «Гнездо Дракона» на Новый год

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Салат «Гнездо Дракона» на Новый год

Описание приготовления:

Попробуйте невероятно вкусный микс поджаренной картофельной соломки и сочного салата под ней! Вы точно будете в восторге! Гости попросят у вас рецепт этого блюда, а вам останется лишь решить — делиться им с ними или нет! В любом случае — все останутся довольны!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Бедрышки куриные 450 Грамм (отварные)
  • Шампиньоны консервированные 150 Грамм
  • Сыр 120 Грамм (твердый)
  • Яйцo 5 Штук (отварное)
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Картофель 2 Штуки (крупный)
  • Масло растительное 250 Миллилитров
  • Соль 3 Щепотки
  • Перец черный 2 Щепотки
  • Лист салатный 2-3 Штук (для украшения)
  • Лук зеленый 2-3 Штук
  • Укроп 1-2 Штук (для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

180 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Гнездо Дракона" на Новый год»

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Подготовьте указанные ингредиенты.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Выберите длинный крупный картофель, чтобы он нарезался длинными ломтиками. Очистите его от кожуры и промойте в воде. Натрите на терке для моркови по-корейски. Выложите в глубокую емкость и залейте холодной водой. Промойте и залейте еще несколько раз, вымывая крахмал.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Отожмите маринованные шампиньоны от маринада и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в салатник.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Разберите отварные части курицы руками, косточки удалите, а мякоть нарежьте небольшими кубиками и добавьте к грибам.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Нарежьте такими же кубиками и твердый сыр любого сорта. Добавьте в емкость.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Нарежьте 2 отварных куриных яйца и измельчите промытый зеленый лук. Всыпьте нарезки к остальным ингредиентам. 3 отварных куриных яйца оставьте для украшения салата.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Выложите майонез любой жирности, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте между собой все ингредиенты.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Выложите их на тарелку в виде горки и сделайте в ней небольшое углубление. Поместите салат в холодильник.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Натертый картофель по частям выложите на бумажную салфетку, удаляя лишнюю влагу. Промокните еще одной салфеткой.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

В сковороде разогрейте растительное масло до кипения, включив максимальный нагрев. Выложите по частям картофельную нарезку и обжарьте ее до румяности. На это уйдет примерно 5-7 минут на одну порцию. Затем выложите поджаренный картофель на салфетку, а на сковороду добавьте еще порцию и т.д.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Остудите румяную картофельную соломку и выложите сверху на салат. По бокам украсьте салат салатным листом.

Салат "Гнездо Дракона" на Новый год

Выложите сверху отварные куриные яйца, украсьте свежей зеленью и подайте приготовленное блюдо к столу. Счастливого вам Нового года!

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