Тончайшие блинчики к завтраку — это, конечно, хорошо. Но насколько же лучше подать к столу налистники с ароматной начинкой. В их формовке всё довольно просто. Потому приготовить домашние налистники с творогом в духовке может каждый.

Главное — использовать один дополнительный ингредиент, который сделает начинку этого блюда сказочно ароматной. Возьмите лимон и хорошенько его промойте. Натрите на терке с мелкими отверстиями цедру фрукта и всыпьте ее к творогу. Этот легкий цитрусовый аромат сделает такое блюдо № 1 в вашем доме.

Как приготовить налистники с творогом в духовке

Делимся одним секретом по выпеканию самых идеальных блинов. Чтобы они не рвались в процессе приготовления на сковороде, добавьте в тесто 1 ст. л. крахмала. Благодаря ему вы получите эластичную основу для налистников.

Ингредиенты

Молоко1,5 л Яйцо13 шт. Пшеничная мука500 г Соль1 ч. л. Сахар230 г Кукурузный крахмал1 ст. л. Подсолнечное масло50 г Творог1 кг Изюм100 г Лимонная цедра10 г

Приготовление

Делаем тесто. В глубокую емкость вбиваем 10 яиц. Добавляем 1 ч. л. сахара и соли. Хорошенько взбиваем. Затем постепенно добавляем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем всё до однородности.Аккуратно вводим молоко комнатной температуры. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до получения однородной консистенции. Всыпаем кукурузный крахмал.Вливаем в полученную смесь подсолнечное масло. Снова перемешиваем. Разогреваем сковороду, смазанную тонким слоем масла. Печем на ней блины до румяности с двух сторон. Готовим начинку. Выкладываем в большую миску творог высокой жирности. Вбиваем к нему 3 яйца. Используя толкушку для картофеля, соединяем ингредиенты. Всыпаем 225 г обычного сахара и ванильный.Всыпаем к творожной массе натертую на мелкой терке цедру лимона. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Добавляем промытый изюм. Снова всё перемешиваем.Выкладываем на блин творожную начинку. Подгибаем края и сворачиваем всё в рулет. Формируем таким. Образом все налистники. Бока и дно формы для выпекания смазываем растопленным сливочным маслом. Помещаем на дно 2 блина. Их также смазываем маслом. Плотно выкладываем налистники в форму, смазывая каждый слой растопленным маслом.Разогреваем духовой шкаф до 150 градусов. Накрываем форму с налистниками фольгой. Отправляем ее в духовку на 30–40 минут. Готово!

Щедро смазав налистники с творогом сливочным маслом, вы приготовите безумно нежное блюдо. Блинчики будут таять во рту. С какой начинкой вам нравятся налистники больше всего: творожной, ягодной или фруктовой?