ГлавнаяРецептыКак приготовить идеальное тесто для яблочного пирога: рецепт карамельной шарлотки Как приготовить идеальное тесто для яблочного пирога: рецепт карамельной шарлотки На чтение: 1 минута Приготовление яблочного пирога – это волшебное искусство, наполненное ароматом и невероятным вкусом. Карамельная шарлотка – отличный десерт для любого повода. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно. Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками. Рецепт карамельной шарлотки Время: 1 час Порций: 4 Особый вкус / Фото unsplash Ингредиенты: – 3 яйца; – 50 грамм сахара; – 120 грамм муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя для теста; – полкилограмма яблок; – 10 грамм масла; – 60 грамм сахара; – пол лимона. Приготовление: Из очищенных яблок вырежьте сердцевину. Нарежьте их на кусочки. На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта). Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации. Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования). Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте. Переложите тесто в смазанную маслом форму. Поверх теста распределите карамелизированные яблоки. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут. Карамельная шарлотка готова! Это отличный десерт: как приготовить яблочный. штрудель. Поделитесь с друзьями