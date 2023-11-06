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Как приготовить идеальное тесто для яблочного пирога: рецепт карамельной шарлотки

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Как приготовить идеальное тесто для яблочного пирога: рецепт карамельной шарлотки

Приготовление яблочного пирога – это волшебное искусство, наполненное ароматом и невероятным вкусом. Карамельная шарлотка – отличный десерт для любого повода.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно.

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Рецепт карамельной шарлотки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 грамм сахара;
– 120 грамм муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– полкилограмма яблок;
– 10 грамм масла;
– 60 грамм сахара;
– пол лимона.

Приготовление:

  • Из очищенных яблок вырежьте сердцевину.
  • Нарежьте их на кусочки.
  • На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта).
  • Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации.
  • Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования).
  • Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте.
  • Переложите тесто в смазанную маслом форму.
  • Поверх теста распределите карамелизированные яблоки.
  • Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут.
  • Карамельная шарлотка готова!

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