Сладкое мягкое печенье с вареньем. Тает во рту: простой рецепт

Печенье было известно в Древнем Риме. Кондитеры придавали печенью самые разные формы — от затейливых узоров до фигурок животных. Оно было доступно только людям с достатком, так как ингредиенты были дорогими.
Печенье может быть не только сладким, но и солёным. Соленое печенье часто подают к пиву или другим напиткам.
Печенье может стать основой для других десертов. Например, из печенья можно приготовить торт без выпечки, если смазать печенье кремом и дать ему пропитаться.
Расскажем, как приготовить простое печенье с вареньем.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 60 г;
- масло растительное -100 мл;
- цедра 1 лимона;
- соль — щепотка;
- мука — 280 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Приготовление печенья с вареньем:
Разбиваем в миску яйцо, высыпаем к нему сахар, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь цедру лимона, а также щепотку соли, снова перемешиваем.
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Делим тесто на две части, раскатываем одну из них в пласт толщиной 2-3 мм.
Смазываем пласт вареньем, складываем противоположные стороны к середине.
Кладем пласт на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем печенье при 180 градусах 15-20 минут. Аналогичные действия повторяем со вторым пластом теста.
После приготовления печенье можно посыпать сахарной пудрой. Получается сладкое мягкое печенье с вареньем.