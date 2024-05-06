Сладкое мягкое печенье с вареньем. Тает во рту: простой рецепт

Печенье было известно в Древнем Риме. Кондитеры придавали печенью самые разные формы — от затейливых узоров до фигурок животных. Оно было доступно только людям с достатком, так как ингредиенты были дорогими.

Печенье может быть не только сладким, но и солёным. Соленое печенье часто подают к пиву или другим напиткам.

Печенье может стать основой для других десертов. Например, из печенья можно приготовить торт без выпечки, если смазать печенье кремом и дать ему пропитаться.

Расскажем, как приготовить простое печенье с вареньем.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

масло растительное -100 мл;

цедра 1 лимона;

соль — щепотка;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 10 г.

Приготовление печенья с вареньем:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем к нему сахар, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь цедру лимона, а также щепотку соли, снова перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Делим тесто на две части, раскатываем одну из них в пласт толщиной 2-3 мм.

Смазываем пласт вареньем, складываем противоположные стороны к середине.

Кладем пласт на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 15-20 минут. Аналогичные действия повторяем со вторым пластом теста.

После приготовления печенье можно посыпать сахарной пудрой. Получается сладкое мягкое печенье с вареньем.