Онигири – это традиционное блюдо Японии в виде треугольника или шара, слепленного из риса. Как приготовить онигири, вы узнаете в нашей проверенной кулинарной подборки из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Выбирайте подходящий для себя вариант и радуйте близких аппетитными онигири. Это традиционная закуска японской кухни, сочетающая в себе рис, листы нори и различные начинки. Берите на заметку!

Домашние онигири с тунцом

Домашние онигири с тунцом – это простая в приготовлении и очень вкусная закуска японской кухни. Такой продукт послужит ярким перекусом в течение дня. Для быстрого приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и удивите своих близких!

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 2 ст.

Вода 4 ст.

Тунец консервированный 1 банка

Лук репчатый 1 шт.

Соус соевый по вкусу

Нори 2 листа

Шаги 60 мин.

Онигири легко можно приготовить в домашних условиях. Отмеряем необходимое количество риса и отвариваем его в воде. Варим около 15 минут, затем выключаем огонь и даем настояться под крышкой еще 20 минут. Очищаем репчатый лук и режем его небольшими кубиками. Тунец хорошенько разминаем вилкой. До румянца обжариваем в сковороде лук, затем добавляем к нему тунец и соевый соус. Перемешиваем и готовим до испарения влаги. Начинка готова. Из застывшего риса формируем плотные аккуратные треугольники и делаем в них небольшое углубление. В каждое углубление кладем немного начинки. Начинку закрываем плотно рисом. Снизу треугольники заворачиваем в нори. При желании, заготовки можно украсить. Домашние онигири с тунцом готовы!

Как приготовить онигири с курицей

Как приготовить онигири с курицей, рассказываем в нашем пошаговом рецепте. Это несложный и увлекательный процесс, с которым справятся даже новички. Готовая закуска порадует вас интересным вкусом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку и побалуйте себя!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Рис круглый – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Филе куриное – 150 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Майонез – 1,5 ст.л.

Нори – 1 лист.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус рисовый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех ингредиентов. Куриное филе заранее отвариваем.

Шаг 2. Варим рис до полной готовности, заправляем его смесью из уксуса, соли и сахара. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 3. Остывшее куриное филе режем небольшими кубиками.

Шаг 4. Натираем на терке сыр и соединяем его с курицей, поливаем майонезом и перемешиваем.

Шаг 5. Лепим угощение руками или с помощью специальных треугольных формочек. В формочки кладем плотным слоем рис, на него – начинку. Закрываем все это еще одним слоем риса, плотно закрываем крышкой.

Шаг 6. Формируем плотные треугольники из риса с начинкой внутри.

Шаг 7. Снизу оборачиваем треугольники небольшими полосочками нори.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить онигири с курицей. Берите на заметку!

Онигири с креветками в домашних условиях

Онигири с креветками в домашних условиях получаются невероятно аппетитными, сытными и интересными по вкусу. Приготовить их своими руками совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Креветки – 250 гр.

Нори – 1 лист.

Соль – 1 щепотка.

Уксус рисовый – 1 ч.л.

Сахар – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужное количество всех ингредиентов. Креветки размораживаем.

Шаг 2. Варим креветки до готовности, очищаем их и мелко рубим ножом.

Шаг 3. Отвариваем рис до готовности, остужаем его и вымешиваем с солью, сахаром и рисовым уксусом.

Шаг 4. Онигири можно лепить руками или использовать специальные треугольные формочки. В них кладем ровным плотным слоем рис и немного начинки из морепродукта.

Шаг 5. Закрываем начинку вторым слоем риса, формируем плотные угощения.

Шаг 6. Снизу каждого сформированного треугольника закрепляем полосочки нори.

Шаг 7. Онигири с креветками в домашних условиях готовы. Подавайте к столу с гарнирами!

Как сделать онигири с крабовыми палочками

Как сделать онигири с крабовыми палочками, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Аппетитную закуску японской кухни смогут приготовить даже новички. Порадуйте себя и близких ярким и питательным угощением. Подходит для домашних перекусов или праздников.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис круглый – 240 гр.

Палочки крабовые – 200 гр.

Огурец – 2 шт.

Вода – 0,5 л.

Авокадо – 1 шт.

Уксус рисовый – 30 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сыр сливочный – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рис под водой и отвариваем его до готовности.

Шаг 2. В рис добавляем соль, сахар и вливаем рисовый уксус. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Для начинки натираем крабовые палочки на мелкой терке.

Шаг 4. Также для начинки режем небольшими кубиками огурцы и очищенный авокадо.

Шаг 5. Из риса лепим небольшой треугольник с углублением. Сюда кладем начинку и сливочный сыр, закрываем все это вторым рисовым треугольником. Плотно прижимаем для скрепления.

Шаг 6. Выкладывайте готовые онигири на порционные тарелки и дополняйте гарнирами по вкусу.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сделать онигири с крабовыми палочками. Берите на заметку!

Домашние онигири с огурцом не все ингредиенты

Домашние онигири с огурцом порадуют своим интересным вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такая закуска в японском стиле станет настоящим украшением вашего стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему простому рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Вода – 1, ¾ ст.

Сыр брынза – 120 гр.

Нори – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Кунжут черный – 2 ст.л.

Уксус рисовый – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис хорошенько промываем под водой.

Шаг 2. Заливаем рис водой, доводим до кипения и варим на медленном огне под крышкой около 15 минут.

Шаг 3. Остужаем продукт и дополняем рисовым уксусом, перемешиваем.

Шаг 4. Для начинки очищаем огурец и режем его мелким кубиком.

Шаг 5. Разминаем вилкой брынзу и перемешиваем ее с огурцом.

Шаг 6. Черный кунжут подсушиваем в раскаленной сковороде без масла.

Шаг 7. Формируем из риса лепешки с углублением и кладем в них начинку, закрываем рисом и формируем плотные шарики.

Шаг 8. Режем нори полосками и обмазываем их водой. Обкручиваем подготовленными полосками рисовые шарики.

Шаг 9. Дальше заготовки обваливаем в кунжуте.

Шаг 10. Домашние онигири с огурцом готовы. Можно пробовать!

Онигири с красной рыбой

Онигири с красной рыбой – это несложная в исполнении и очень аппетитная японская закуска. Такое угощение послужит ярким перекусом вашего стола. Для быстрого приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис для суши – 100 гр.

Лист нори – 4 полоски.

Рыба красная слабосоленая – 100 гр.

Уксус – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Несколько раз промываем рис в воде, затем отвариваем его в воде 1:2. Доводим до кипения, накрываем крышкой и варим на слабом огне 10-15 минут.

Шаг 3. Выключаем огонь, под крышку кладем полотенце и оставляем рис в таком положении еще на 10-15 минут.

Шаг 4. Для начинки мелкими кубиками режем красную рыбу.

Шаг 5. Нори режем на четыре полоски.

Шаг 6. Готовый рис остужаем, дополняем его солью, уксусом и перемешиваем.

Шаг 7. Из риса лепим аккуратные лепешки наполняем их рыбной начинкой.

Шаг 8. Закрываем начинку рыбой и формируем аккуратные шарики.

Шаг 9. Каждый шарик обворачиваем полоской нори.

Шаг 10. Онигири с красной рыбой готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Жареные онигири

Жареные онигири – это оригинальная закуска по мотивам японской кухни. Такое угощение выйдет ярким по вкусу, аппетитным и невероятно питательным. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис круглый – 200 гр.

Соус соевый – 2 ст.л.

Шрирача – 1 ст.л.

Корень имбиря – 100 гр.

Нори – 4 листа.

Масло растительное – для жарки.

Соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Промываем рис до прозрачной воды, дальше варим его 5 минут на умеренном огне. Уменьшаем огонь и варим еще 10 минут.

Шаг 3. Выключаем огонь и даем продукту постоять под крышкой еще 10 минут, можно посолить. Даем остыть.

Шаг 4. Формируем из риса аккуратные плотные треугольники. Можно для этого использовать специальную форму. В качестве начинки используем смесь из соевого соуса, шрирача и тертого имбиря.

Шаг 5. Подготовленные треугольники обжариваем на растительном масле. На каждую сторону уйдет по одной минуте.

Шаг 6. Дальше заготовки обворачиваем полосками нори.

Шаг 7. Жареные онигири готовы. Подавайте к столу с гарнирами по вкусу!

Как приготовить онигири без рисового уксуса

Как приготовить онигири без рисового уксуса, рассказываем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Это несложный и интересный кулинарный процесс, с которым справятся даже новички. Аппетитная закуска выйдет вкусной и питательной. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис для суши – 0,5 ст.

Вода – 1 ст. + 4 ст.л.

Семга слабосоленая – 100 гр.

Нори – 0,5 листа.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До прозрачной воды промываем рис и отбрасываем его на дуршлаг.

Шаг 2. Заливаем рис стаканом воды и доводим до кипения, затем варим на слабом огне под крышкой 15 минут. Даем остыть.

Шаг 3. Нори режем небольшими полосками одинаковой толщины.

Шаг 4. Мелкими кубиками разделываем слабосоленую рыбу для начинки.

Шаг 5. Для формирования онигири можно использовать специальные формочки. Если у вас их нет, то используйте маленькую глубокую емкость. Застилаем ее пищевой пленкой. Вливаем сюда четыре ложки воды и добавляем соль. Аккуратно перемешиваем.

Шаг 6. В эту емкость кладем слой риса, немного начинки и снова слой риса.

Шаг 7. Достаем заготовку в пленке из миски и лепим плотный шар.

Шаг 8. Придаем шару форму плавного треугольника.

Шаг 9. Убираем пищевую пленку и обворачиваем заготовки полосками нори.

Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить онигири без рисового уксуса. Обязательно попробуйте!

Онигири с лососем и сливочным сыром

Онигири с лососем и сливочным сыром выходят невероятно аппетитными, питательными и нежными по вкусу. Приготовить их своими руками сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Никто не останется равнодушным.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Рис для суши – 1 ст.

Вода – 2,5 ст.

Семга слабосоленая – 200 гр.

Сыр сливочный – 100 гр.

Нори – 2-3 листа.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем рис до прозрачной воды.

Шаг 2. Заливаем его водой в кастрюле и доводим до кипения.

Шаг 3. Варим на медленном огне под крышкой около 15 минут. Оставляем его остывать под крышкой.

Шаг 4. Слабосоленую семгу режем мелкими кубиками и перемешиваем со сливочным сыром.

Шаг 5. Дальше формируем онигири руками или с помощью формочек. Делаем лепешки из риса, кладем начинку и закрываем второй лепешкой.

Шаг 6. Формируем аккуратные плотные треугольники и обворачиваем их полосками нори.

Шаг 7. Онигири с лососем и сливочным сыром готовы. Угощайтесь!

Онигири с яйцом

Онигири с яйцом – это простая в приготовлении и питательная закуска японской кухни. Такой продукт послужит интересным перекусом и украсит ваш стол. Для быстрого приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 60 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 50 мл.

Соус соевый – 50 мл.

Нори – 1 лист.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Рис предварительно отвариваем до готовности.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем сюда смесь из яиц и молока.

Шаг 3. Как только омлет начнет схватываться, начинаем его интенсивно перемешивать и готовим около трех минут.

Шаг 4. Из риса лепим плотную плоскую лепешку и делаем в ней небольшое углубление.

Шаг 5. В это углубление кладем немного яичной начинки.

Шаг 6. Закрываем начинку второй лепешкой риса. Лепим аккуратные плотные заготовки. Снизу их обхватываем небольшими полосочками нори.

Шаг 7. Онигири с яйцом готовы. Подавайте к столу с гарнирами: соевым соусом, маринованным имбирем, васаби.