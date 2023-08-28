Рецепт: Круассаны с ореховой начинкой — из домашнего слоеного дрожжевого теста

Ингредиенты:

мука — 480 г;

маргарин — 50 г;

соль — 1 ч.л.;

вода — 350 мл;

орехи грецкие — 100 г;

масло сливочное — 70 г;

дрожжи — 1,5 ч.л.;

сахар — в тесто — 4 ст.л. с горкой, в начинку — 2 ст.л. с горкой;

яйцо (для смазывания) — 1 шт

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Хочу поделиться еще одним рецептом вкусной выпечки — рецептом круассанов с легким способом приготовления домашнего слоенного дрожжевого теста. Вкусные, хрустящие, с любимой ореховой начинкой! Также в этом рецепте я не использую ни молоко, ни сметану, одну только воду. И не смотря на это, выпечка все равно получается очень мягкой и вкусной! Попробуйте и вы приготовить их на своей кухне!

Начнем с ингредиентов для самого теста. Как я говорила, никакого молока, использую 350 мл теплой воды. Также в тесто я ставлю 50 г маргарина, можно использовать и сливочное масло. 1,5 ч. л. без верха дрожжей. В тесто я ставлю 4 ст. л. сахара с горками и 1 ч. л. соли. А муки у меня уходит 3 стакана объемом 250 мл. Все конечно зависит от муки, может уйти чуть больше или чуть меньше. Из этих ингредиентов будет наше тесто.

Ингредиенты начинки. Обычно делают или шоколадную, или из сгущенки, или из варенья. Мы же готовим более полезную начинку — ореховую. Орехов примерно 100 гр, это около 15-17 шт. И также 2 ст. л. с горками сахара. Тесто слоенное, и поэтому еще нужно будет около 70 г сливочного масла. Я взяла с запасом, 100 г, но оно у меня в итоге осталось.

И также понадобится 1 яйцо для смазывания круассанов перед тем, как ставить в духовку. В само тесто я яйцо не ставила.

А теперь начну потихоньку рассказывать само приготовление. Для начала лучше заранее растопить 50 г маргарина или сливочного масла для теста.

350 мл воды греем и наливаем в чашку, где будем замешивать тесто. Добавляем 1 ст. л. с горкой сахара и 1,5 ч. л. дрожжей. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Теперь досыпаем еще 3 ст. л. с горками сахара, 1 ч. л. соли и постепенно начинаем всыпать муку. Также выливаем на тесто растопленный маргарин (или сливочное масло).

Муку добавляем аккуратно, не торопясь, чтобы не забить тесто. У меня в общей сложности ушло ровно 3 стакана муки (мой стакан объемом 250 мл). В 1 таком стакане 160 гр муки, поэтому можно сказать, у меня ушло её 480 гр. Тесто должно быть мягким и почти не липнущим к рукам. Удобно замешивать тесто в перчатке и еще смазывать чашку (или стол) и руки растительным маслом. А так, на круассаны я делаю тесто не сильно липкое, поэтому и руками, смазанными растительным маслом, месить тоже вполне легко. Но и не переборщите с мукой, иначе выпечка может получиться твердой. Тесто оставляем увеличиваться в объеме на 1-1,5 часа.

Пока тесто стоит в теплом месте и поднимается, сразу лучше достать 70-100 г сливочного масло, чтобы оно успело стать очень мягким. Оно нам понадобится для приготовления слоеного теста.

Через 1 час мое тесто увеличилось в объеме.

Делим его на 10 частей и из каждой делаем шарик.

Начинаем делать слоенное тесто следующим способом, который считается одним из самых легких. Раскатываем шарик теста потоньше и перекладываем на тарелку. При помощи ложки или кисточкой смазываем его уже размягченным сливочным маслом.

Затем раскатываем второй шарик теста и накрываем им наш смазанный первый круг.

Затем смазываем его сливочным маслом и на него ставим третий раскатанный круг. И так далее, пока не кончатся все шарики теста. Последний круг сливочным маслом не смазываем. В итоге получается стопка раскатанных кругов со сливочным маслом в промежутках между ними. Ставим тарелку в пакет и отправляем в морозилку на 15-20 минут, чтобы дальше было легче катать и пласт не «разбегался».

Пока тесто в морозилке, орехи измельчаем с сахаром в блендере. Где-то 100 гр орехов и 2 ст. л. с горками сахара.

Теперь достаем наше слоеное тесто из морозилки. Стараемся раскатать его как можно тоньше. У меня получился круг почти на весь стол. Делим его на 12 треугольников, в каждом делаем небольшой надрез. Распределяем всю ореховую начинку. На каждый треугольник у меня ушло примерно по 1 ч. л. с верхом начинки.

Теперь из каждого треугольника с начинкой лепим круассан. Немного выводим наружу уголки от надреза и обхватываем начинку.

Как рогалик, начинаем заворачивать к центру. В конце слегка придаем ему вид полумесяца.

Вот таким вот нетрудным образом я сформировала все 12 круассанов и выложила их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Заранее включила разогреваться духовку.

Смазала их яйцом. Желток я перемешала с белком, в этот раз я часть белка не выливала.

Сначала пеките их 10 минут при 210 градусах, а затем убавьте температуру до 190 градусов и пеките еще 15-20 минут. Но все, конечно, зависит от вашей духовки. У меня температура сильно отличается. Я пеку при 240 градусах 5 минут, а затем еще 24 минуты при 220 градусах.

Наши домашние круассаны готовы. Осталось приготовить любимый напиток и звать всех к столу!

Буду рада, если этот рецепт был для вас полезным, всем советую попробовать их приготовить! А на этом у меня все, всем приятного аппетита, крепкого здоровья и много новых вкусных рецептов!

Время приготовления: 2 ч. 40 мин.