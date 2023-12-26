Как приготовить салат «сельдь под шубой»: зачем нужно ставить в холодильник на несколько часов – записывайте рецепт

СодержаниеИнгредиенты:Приготовление
Сельдь под шубой — это традиционное русское блюдо, которое часто готовится на праздники и торжества.
Состоит из слоев маринованной сельди, картофеля, свеклы, моркови, яиц и майонеза.
В этом рецепте мы будем использовать уже готовую маринованную сельдь, чтобы сэкономить время и упростить процесс приготовления.
Ингредиенты:
- 4-5 крупных картофелин
- 2-3 моркови
- 2-3 свеклы
- 4-5 яиц
- 1 банка маринованной сельди
- 1 стакан майонеза
Приготовление
1. Начнем с того, чтобы приготовить овощи. Очистите картофель, морковь и свеклу, нарежьте их кубиками и сварите до готовности в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и дайте остыть.
2. Отварите яйца в течение 10-12 минут, затем охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы.
3. Откройте банку маринованной сельди и отделите от нее кожицу и кости. Нарежьте мясо сельди на небольшие кусочки.
4. Теперь можно приступить к сборке салата. На большое плоское блюдо выложите слой картофеля, затем слой моркови и сверху слой свеклы.
5. Смажьте слой свеклы тонким слоем майонеза, затем выложите на него кусочки сельди.
6. Следующий слой — это яйца. Их нужно натереть на мелкой терке и равномерно распределить по всей поверхности салата.
7. Наконец, покройте все майонезом, убедившись, что он равномерно покрыл всю поверхность. Если хотите, можете украсить салат зеленью или ломтиками лимона.
8. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и стал еще вкуснее.
Готово! Сельдь под шубой готова к подаче на стол. Это вкусное и питательное блюдо, которое порадует домашних и гостей своим ярким вкусом и красивым внешним видом. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали, что мешает сбросить лишний вес.
Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинария Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.