Как приготовить салат «сельдь под шубой»: зачем нужно ставить в холодильник на несколько часов – записывайте рецепт

СодержаниеИнгредиенты:Приготовление

Сельдь под шубой — это традиционное русское блюдо, которое часто готовится на праздники и торжества.

Состоит из слоев маринованной сельди, картофеля, свеклы, моркови, яиц и майонеза.

В этом рецепте мы будем использовать уже готовую маринованную сельдь, чтобы сэкономить время и упростить процесс приготовления.

Ингредиенты:

4-5 крупных картофелин

2-3 моркови

2-3 свеклы

4-5 яиц

1 банка маринованной сельди

1 стакан майонеза

Приготовление

1. Начнем с того, чтобы приготовить овощи. Очистите картофель, морковь и свеклу, нарежьте их кубиками и сварите до готовности в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и дайте остыть.

2. Отварите яйца в течение 10-12 минут, затем охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы.

3. Откройте банку маринованной сельди и отделите от нее кожицу и кости. Нарежьте мясо сельди на небольшие кусочки.

4. Теперь можно приступить к сборке салата. На большое плоское блюдо выложите слой картофеля, затем слой моркови и сверху слой свеклы.

5. Смажьте слой свеклы тонким слоем майонеза, затем выложите на него кусочки сельди.

6. Следующий слой — это яйца. Их нужно натереть на мелкой терке и равномерно распределить по всей поверхности салата.

7. Наконец, покройте все майонезом, убедившись, что он равномерно покрыл всю поверхность. Если хотите, можете украсить салат зеленью или ломтиками лимона.

8. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и стал еще вкуснее.

Готово! Сельдь под шубой готова к подаче на стол. Это вкусное и питательное блюдо, которое порадует домашних и гостей своим ярким вкусом и красивым внешним видом. Приятного аппетита!

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Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинария Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.