Капуста с луком вкуснее мяса. Новый вкусный рецепт: просто, дешево и очень вкусно

Капуста является одним из самых интересных овощей на планете. Дело в том, что она известна человечеству достаточно давно. При этом на протяжении всей истории капуста не надоедает людям. С этим овощем постоянно возникают новые рецепты. Сейчас нельзя представить без капусты супы, пирожки и салаты.

Оказывается, вся капуста произошла вовсе от одного древнего растения. Разные части этого растения образовали разнообразные виды капусты — от белокочанной до пекинской. Польза капусты огромна. Этот овощ помогает избавиться от лишнего веса, нормализует работу желудка, улучшает память.

Приготовим из капусты вкусные оладьи на завтрак.

Ингредиенты для капустных оладий:

капуста — ½ шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — ½ ч.л.;

яйца — 3 шт.;

Тимьян;

Мука — 600 г;

Йогурт;

Чеснок;

Укроп — пучок.

Приготовление капустных оладий:

Шинкуем мелко капусту, выкладываем в кастрюлю и полностью заливаем водой. Варим капусту до закипания. В это время мелко нарезаем лук.

Вареную капусту перекладываем в отдельную миску, солим и разбиваем в нее яйца. Измельчаем компоненты блендером, высыпаем к массе тимьян и муку, замешиваем тесто.

В миску с йогуртом натираем зубчик чеснока, шинкуем укроп, солим и перчим, смешиваем компоненты. В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие лепешки из капустного теста.

Лепешки обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Также из капустного теста можно сделать большой блин и обжарить с обеих сторон.

Получаются полезные капустные лепешки с соусом из греческого йогурта.

Данный соус можно заменить на сметану.